「第14屆全人醫療整合服務研討會暨國際論壇」20日盛大登場

「第十四屆全人醫療整合服務研討會暨國際論壇」由各公立醫療機構代表發表營運與管理專題。（衛生福利部台南醫院提供）

記者陳治交／台南報導

「第十四屆全人醫療整合服務研討會暨國際論壇」二十日在衛生福利部台南醫院盛大登場。此次論壇匯聚國內外學術與醫療專家，針對新興公共衛生挑戰、智慧醫療應用及臨床研究發展等主題展開交流，展現我國醫療體系推動全人照護與國際合作的決心。

本次研討會活動分為「國際論壇」與「全人醫療實務研討」，邀請日本、美國、以色列及台灣多位專家進行專題演講與分場報告，內容橫跨疫情管理、智慧醫療、臨床試驗與危機醫療應變等多元議題。

另外，衛福部及多家公立醫院及機構代表發表「我國各公立醫療機構的營運與管理」專題，分享各院在病人安全、急重症照護、醫療品質及行政效率提升的實務經驗。

「全人醫療整合服務研討會」自創辦以來已邁入第十四屆，長期致力推動以病人為中心的照護模式，並整合醫療、社福、長照與心理健康等多面向資源。今年論壇延續既有的整合理念，更加入國際視野與智慧科技元素，展現我國醫療體系在後疫情時代的轉型方向。