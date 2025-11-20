「第14屆全人醫療整合服務研討會」暨國際論壇登場 國內外專家齊聚





第14屆全人醫療整合服務研討會暨國際論壇11月20日在衛福部臺南醫院盛大登場。此次論壇匯聚國內外學術與醫療專家，針對新興公共衛生挑戰、智慧醫療應用及臨床研究發展等主題展開深度交流，展現我國醫療體系持續推動全人照護與國際合作的決心。

各公立醫療機構的營運與管理專題分享

本次研討會活動分為上午「國際論壇」與下午「全人醫療實務研討」，邀請日本、美國、以色列及台灣多位專家進行專題演講與分場報告，內容橫跨疫情管理、智慧醫療、臨床試驗與危機醫療應變等多元議題。

上午場以「國際論壇」為主軸，首場特別演講由日本東京大學 Prof. Yasuki Kobayashi主講，以〈Balancing Saving Lives and Livelihood: Three Painful Years under the COVID-19 Epidemics in Japan〉為題，回顧日本在疫情期間如何兼顧防疫與民生，為全球公共衛生治理提供寶貴經驗。

第二場講題〈Smart Medicine, Real Impact: How AI Turns Clinical Potential into Practice〉則由國立成功大學醫學院 Prof. Jung-Hsien Chiang分享智慧醫療的最新進展，探討人工智慧如何從技術研發走入臨床實務，協助醫療決策與病人照護。

第三場美國哈佛大學 Prof. Lee-Jen Wei的〈Pitfalls of Comparative Clinical Trials and Remedies〉，針對臨床試驗的統計陷阱與改進方法進行深入剖析。

第四場來自以色列的 Dr. Ram Sagi則以〈Running an Underground Hospital during Crisis〉為題，介紹以色列在戰亂時期建立地下醫院的經驗，展現醫療系統於危機下的韌性與創新。

下午場由衛福部醫療及社福會副執行長賴慧貞主持，由衛福部及多家公立醫院及機構代表發表「我國各公立醫療機構的營運與管理」專題，分享各院在病人安全、急重症照護、醫療品質及行政效率提升上的實務經驗。

接續四場分組口頭報告則展現跨領域的研究成果。包括「醫療照護」、「品質類與病人安全」、「智慧醫療與人工智能/環境及職業醫學與精神醫學」、「醫學教育與基礎研究/健康管理與醫療及應變政策」等多元議題，邀集來自成大醫學院、嘉南藥理大學、新樓醫院及郭綜合醫院等專家共同討論，呈現從臨床到公共衛生、從個案照護到制度的整合成果。

本次活動共收到來自26家部立醫院、87家醫療院所、17間大專院學校、7家養護機構及2間衛生局所的論文投稿，共收到2,720篇，經嚴格審核錄取論文2,084篇，呈現出極高的學術水準。

主辦單位表示，隨著高齡化社會與健康需求的多樣化，醫療服務必須走向更精準、更全面的整合發展。透過本次論壇的跨國經驗分享與實務交流，期待能促進醫療專業間的合作與創新，持續提升全民健康福祉。

