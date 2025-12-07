第14屆臺中文學獎頒獎 跨國創作、青年新星崛起

記者蕭宇廷／臺中報導

第14屆「臺中文學獎」頒獎典禮昨（6）日於臺中市政府盛大登場，這屆文學獎共吸引2,452件投稿，其中428件創作者來自香港、馬來西亞、上海、美國、法國、泰國、澳洲、德國、英國、韓國、日本及新加坡等城市；文類涵蓋小說、散文、新詩、古典詩、客語詩、臺語詩、童話、報導文學與國高中職散文等9大組別。投稿數量與題材多元性皆創歷年新高，展現臺中深厚且持續擴張的文學能量。

今年典禮首次邀請作家陳栢青與吳曉樂擔任雙主持人，兩位作家以自身創作經驗切入，不僅深入訪問得獎者的寫作歷程，也以幽默風趣的舞台節奏，營造創作者間的對話氛圍。

他們把9大文類巧妙比喻為不同菜餚－有的如慢燉湯頭、層次深厚；有的如清蒸細緻、溫潤純粹；有的如涼拌小菜、清爽靈動且耐人尋味；藉此呈現臺中文學的多樣風貌與細膩特色。明亮溫馨的頒獎典禮現場，搭配逗趣活潑的似顏繪打卡牆，受到得獎者喜愛、紛紛提筆簽名留念。

臺中市副市長鄭照新表示，臺中是一座有著光榮傳統的文化城，從日治時期的櫟社到文學家搖籃的臺中一中，多采的文風代表臺中文學精神及凝聚力；這屆主題「文火慢燉．細寫人生」象徵在節奏快速的AI世代中，因為有文學傾訴城市的故事，才能產生交集、共鳴、凝聚、認同，進而發揚及傳承優良的傳統，展現文學對現代城市的價值。

立法院副院長江啟臣提到，文學的力量不需要喧嘩卻能改變世界；不需要怒吼，卻能在隻字片語中留下城市的記憶。在細品這屆得獎作品的當下，感受文字恆久的光芒，只要有人書寫就有人閱讀，文學就能持續發揮力量。在瞬息變化的AI時代裡，文學作品不只開啟不同的視野，更呈現創作者難以被取代的生活淬鍊及觀察。

這屆評審團特別指出，今年投稿者在敘事節奏、語言掌握與題材深度上均有明顯提升；尤其是青年創作者的作品展現敏銳視角與成熟的語言感知。入圍者以細膩筆觸描繪家鄉、成長與自我探索，使臺中文學獎成為新世代表現的重要舞台。

其中，小說、散文與報導文學在細節描摹、人物心境與場景經營上成熟穩健；詩組展現語言張力與多元風格；童話組兼具想像力與生活寓意，皆深受評審肯定。今年的得獎作品集也同步公開，市民可至文化局官網下載或至市立圖書館借閱，一同品味文學饗宴。