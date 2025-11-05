第14屆長青盃秋季槌球錦標賽 百名選手攻防抗老

「長青盃秋季槌球錦標賽」今年邁入第十四屆，十四支球隊、超過百名長青選手參賽，參賽者總年齡合計逾千歲。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆市政府社會處於八斗子槌球場舉辦「長青盃秋季槌球錦標賽」，今年邁入第十四屆，共有十四支球隊、超過百名長青選手參賽，參賽者總年齡合計逾千歲。活動由基隆市歷屆社區理事長社會服務協進會號召，現場氣氛熱烈，長者們以球會友，展現活力老化、運動抗老的精神。

社會處處長楊玉欣表示，槌球結合高爾夫與撞球特性，兼具技巧與戰術思考，是一項促進長者身心健康的運動。透過握桿、推擊與戰術判斷，不僅可訓練五感協調與思維能力，更能在團隊合作中建立友誼、增進社會參與。她肯定長輩們以熱情與毅力投入槌球運動，展現成功迎老的風範。

為確保比賽公平與專業，市府特別邀請中華民國槌球協會甲級裁判林正義擔任裁判長。十四支球隊進行長達七小時的循環賽，各隊發揮團隊默契、擬定戰術，選手們在場上沉著穩定、鬥志高昂，每一次擊球都凝聚團隊精神與比賽熱情。

楊玉欣強調，市府持續推動多元樂齡運動，鼓勵長者走出戶外、參與社區活動，感謝各界對槌球運動的支持，期盼透過此類賽事，讓長輩在友誼與競賽中保持健康、快樂生活，展現基隆長青族群的活力風貌。