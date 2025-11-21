第14屆 TBSA 企劃競賽吸千人參戰！AI 時代企劃力成 Z 世代「萬用轉接頭」！

▲TBSA 全國大專創新企劃競賽已連續辦理14屆，吸引近兩萬名大專師生熱烈參與，為台灣培育新世代創新企劃人才。

【記者 沁諠／台北 報導】由社團法人台灣商務策劃協會（TBSA）主辦的第14屆「TBSA 全國大專創新企劃競賽」目前已進入初賽作品繳件階段。本屆競賽以「讓創意落地，從企劃開始」為核心精神，吸引了眾多大專青年學子熱情參與，共同打造具備商業可行性的頂尖企劃案。

AI 驅動未來：企劃力是 Z 世代的「萬用轉接頭」

TBSA 協會深知在 AI 驅動與數位科技飛速發展的今日，市場變化快速，跨領域整合已成為新常態 。因此，競賽旨在培育能「想得出、做得到、傳得開」的新世代創新人才。

本競賽不僅鼓勵學生發揮創新創意，更在競賽過程中要求學員：

建立系統化思考能力： 透過使用 TBSA 企劃工具表單，學習如何將「SOSTAC®國際規劃架構」落實於企劃實作，建構正確的企劃邏輯思維。

強化實戰能力：學習創新企劃規劃方法，並連結企業議題，體驗真實營運情境，為未來進入多元產業或創業打下紮實根基。

培育成果豐碩：累積近兩萬師生參賽

TBSA 全國大專創新企劃競賽已成為大專院校學生發展企劃專業途徑的重要一環。本屆競賽初賽報名情況熱烈，共有將近 200 組隊伍報名參賽，吸引了近千位師生共同投入。

長期以來，競賽在培育行銷與企劃初階人才方面成果豐碩：

歷年累計總參賽隊伍數：3,900 組

歷年累計參加人數：17,340 人

這些數據不僅展現了學子們對企劃專業的追求，更體現了 TBSA 致力於提供結合學習、實作與認證的企劃力平台，協助大專學子與職場接軌，進而發展企劃專業職涯的用心。

聚焦高分標準：初賽考驗邏輯與工具掌握度

本屆初賽作品收件繳件率超過80%，將近150件，評分將聚焦於學員對「TBSA 企劃工具表單」（共五張）的掌握度與邏輯結構。

初賽評分標準包含：結構邏輯（30%）、表單撰寫（30%）、效益評估（20%）與創意發揮（20%）。主辦單位強調，企劃案需具備策略性、邏輯性、合理性及可行性，方能脫穎而出，晉級複賽。

TBSA 邀請所有關心青年人才發展的企業與社會大眾，持續關注本屆賽事，共同見證新世代創新企劃人才的崛起。（照片記者沁諠翻攝）