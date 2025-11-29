第15屆金采獎揭曉 中嘉寬頻蟬聯「創新服務獎」





新北市政府舉辦的第15屆金采獎頒獎典禮，28日晚間盛大登場，今年總計有30家業者報名參賽，最終選出13個獎項、共37件入圍作品，競爭相當激烈。中嘉寬頻旗下系統業者入圍地方風采節目獎、最佳新聞專題獎、金采視界獎、公用頻道經營獎、評審團特別獎以及創新服務獎，共有9件入圍作品，其中包含中嘉寬頻慶聯「野食房」以及中嘉寬頻三冠王「南境拾光」節目也都入圍金采視界獎，最終斬獲創新服務與公用頻道經營獎兩大獎肯定。

中嘉寬頻數位天空蟬聯2年獲得「創新服務獎」，投入5億建設全光纖網路，打造平價、高速的五星級網路媒體服務，並開創「AI智能客服小嘉」，而這也是中嘉集團連續三年獲得創新服務獎肯定，展現中嘉寬頻結合AI與升級的智慧服務，有效回應客戶需求，並積極推動反詐與媒體識讀教育，除不斷創新服務也落實媒體責任。

中嘉寬頻新視波以「永續共好」為主軸榮獲「公用頻道經營獎」，結合活潑有趣的活動與節目，讓民眾了解公用頻道精神，並落實媒體近用權，不僅在活動與節目中傳遞溫度與健康，更承擔高度社會責任，記錄地方人士物故事的同時、推動媒體識讀教育，也舉辦公益活動，協助民眾預防詐騙、學習傳播技能、分享個人生命經驗，充分展現長期深耕社區的努力，以媒體實現永續共好的目標，因此在「金采獎」拿下「公用頻道經營獎」的佳績。

中嘉寬頻北二區平台事業處平台長徐雪玲表示，製播優質節目是在地媒體的責任，有線電視ㄧ路走來都在持續創新，中嘉集團持續運用在地資源、推動社區服務、地方回饋，期許我們不只是一個媒體平台，更是一個與民眾攜手前行的夥伴，雖然持續推展AI與光纖服務，但有線電視服務的是家中的「人」，希望能成為有溫度、不斷創新的地方媒體。

