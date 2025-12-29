第15屆長榮盃創新創業競賽 10組入圍創業補助基金20萬元





2025第15五屆長榮盃創新創業競賽，以行動派Action Takers為主題，開放全校學生參加。初選有10組入圍，每組創業補助基金2萬元共20萬元，決選由國際學程學生Zephanie Ndayikengurukiye、Clovis Irankunda、Bienvenu Ndihokubwayo團隊，以作品《The Green》獲得金獎，獎金3萬元。

產創總中心主任蘇于倫表示，為提升學生創新創業專業知能，鼓勵師生踴躍創新研發，以競賽方式提供創新想法完成創業實作、探索社會相關問題，藉以提升自身對於社會價值的認知。結合產業、學界、專家顧問群等能量，強化校園的創業資源，使整體創業計畫的方向更貼近市場所需，增加未來創業成功率。

孫惠民校長表示，舉辦長榮盃創新創業競賽，每年都能看見學生源源不絕的創意與行動力。學校已建置完善創業輔導平台，由產創總中心整合產學合作、新創育成與資源媒合，協助學生將創意具體化發展，並邁向教育部青年署 U-start 等創業計畫。期盼以此次競賽成果為養分，持續深化創新能力，成為能影響未來世界的青年創業家。

蘇于倫主任表示，競賽聚焦提升校園創業氛圍、強化理論與實務結合、串連產學顧問資源及協助團隊銜接教育部青年署U-start計畫等4大方向，打造可落地的新創路徑。此外，也鼓勵學生以行動實踐創新構想，展現青年面對社會議題的敏銳洞察與實作能力。教育部青年發展署U-start創新創業計畫，通過第一階段可獲50萬元創業基金，第二階段則可獲得最高100萬元獎金，增加創業計畫執行可行性。

長榮盃創新創業競賽取10組入圍，每組2萬元提供創業補助基金共20萬元。決賽錄取前3名發給師生獎金，金獎學生獎勵金3萬元、指導老師獎勵金1萬元，銀獎學生獎勵金2萬元、指導老師獎勵金8千元，銅獎學生獎勵金1萬元、指導老師獎勵金5千元。獲獎團隊將進一步輔導成為U-Start創新創業計畫種子團隊，有機會再獲得150萬元補助。

經過評選，金獎由Zephanie Ndayikengurukiye、Clovis Irankunda、Bienvenu Ndihokubwayo團隊，以作品《The Green》獲得。銀獎由Wilson Gumisiriza、Vukani Bonginkhosi Hlophe、Ngcebo Neliswa Nene、Adolphina Paul Kapalata以作品《Eco Extract》獲得。銅獎則由廖怡庭、薛壹鴻、林鈺翔、沈佑擇以作品《火雲鞋神》獲得。

