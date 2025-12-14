第16屆您的一票活動 助141家團體

第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。現場由雲林新光社區發展協會率新光布馬舞開場，基隆市社會處處長楊玉欣及臺東縣社會處處長陳淑蘭蒞臨現場，本屆共捐出3580萬元，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，活動是台新與新光金控合併後，首次公益盛會，平台加入新光的能量，定會為社會創造更大價值。活動因應物價上漲，提高「社會福利」領域捐助金額至1920萬元，同時保障投票權益並防範詐騙，投票機制全面改採LINE官方帳號登入。

本屆活動總投票數53萬3660票，近28萬人參與。鄭家鐘說明，此次計270家團體及個人參與票選，共有141家團體獲得公益基金及資源，發出3580萬元，總得獎率逾5成。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，愛的力量平台發揮影響，讓人人都能參與並感到幸福。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，讓更多人認識。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊分享，獲獎提案多運用自然輔助療法重建長輩生活。

中華電信基金會經理張嘉芳發現，今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示基金會成立十周年，將持續合作深化社會企業影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮則指出，該領域讓年輕人參與，用不說教的方式鼓勵青年創作為公益發聲。

嘉義開元殿福松老人養護中心曾嘉玉坦言偏鄉促票充滿挑戰，但全力以赴獲增額獎。基隆博愛仁愛之家劉家彣認為11月促票是「有溫度的日子」，並助長者走入人群。臺東友善關懷協會周庭宇則相信偏鄉需要資源，但有臺東社會處支持，使其更有力量。