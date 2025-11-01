第16屆金音獎揭曉 新人陳嫻靜抱走3獎大贏家

第16屆金音創作獎1日晚間揭曉得獎名單，陳嫻靜摘下最佳新人獎、最佳嘻哈歌曲獎、最佳另類流行專輯獎共3項大獎，是本屆大贏家。百合花樂團以《萬事美妙》專輯摘下壓軸最佳專輯獎，並獲頒評審團大獎，雙料大獎同樣風光。

陳嫻靜領獎時除了感謝一起合作的音樂夥伴，也感性謝謝「一直以來，我遇到的人跟之後我會遇到的人，然後謝謝你們很溫柔地對待我，然後越過困難去看我很好的地方，我很感謝，希望我們每天見面都可以像新的一樣！」

someshiit山姆憑《愚公》專輯拿下最佳嘻哈專輯獎；戴曉君以《VAIVAIK尋走》專輯奪下最佳民謠專輯獎。FUTURE AFTER A SECOND的《異骨Xenobones》獲頒最佳搖滾專輯獎；Robot Swing以《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》摘下最佳樂團獎。

頒獎典禮上，百合花樂團最忙碌，既是入圍者、頒獎人也是表演嘉賓。百合花主唱林奕碩更刻意男扮女裝，與金曲台語歌后李竺芯同台飆唱，還邊唱邊頒發本屆最佳新人獎給陳嫻靜，話題十足。

提及此次在金音16典禮上扮女裝登場的契機，林奕碩表示：「其實腦中第一個浮現的歌就是〈假使我是一個女人〉！」這首歌靈感來自1950年代政治受難者蔡志愿在獄中的自白書，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對扮裝的渴望與想像。

林奕碩表示：「前輩所承擔的不只是生存壓力，更是思想與自我表達的勇氣，讓我覺得在金音創作獎這個以『勇』為主題的舞台上重現這首歌，是一種非常有意義的致敬，也希望我的妝扮能讓蔡志愿前輩在天上看到會心一笑，知道還有人記得他的故事。」

▲第16 界金音創作獎得獎名單：

最佳嘻哈歌曲獎：吸塵器維他命(beat by Flowstrong )/(如果每天都可以happy happy 誰想要sad:*-合作的秘密)/陳嫻靜

最佳嘻哈專輯獎：愚公/someshiit山姆

最佳電音歌曲獎：五毒/五毒/FTK

最佳電音專輯：五毒/FTK

最佳爵士歌曲獎：Palette馬鈴薯大兵/Ctrl+Z/Plutato

最佳爵士專輯獎：OR手術劇院/Tracy Yang楊又臻

最佳節奏藍調歌曲獎：Qrasun讚美/Qrasun格拉孫/Kumu Basaw姑慕.巴紹

最佳節奏藍調專輯獎：Heal Me Good/Yufu

最佳新人獎：陳嫻靜/(如果每天都可以happy happy 誰想要sad:*-合作的秘密)

最佳民謠歌曲獎：完福/人生搞尞場/江孟薰

最佳民謠專輯獎：VAIVAIK尋走/戴曉君Sauljaljui

最佳創作歌手獎：林以樂/素顏的樣子

最佳另類流行歌曲獎：Nothing ever stops me/Dance on the Shoreline/LÜCY

最佳另類流行專輯獎：(如果每天都可以happy happy 誰想要sad:*-合作的秘密)/ 陳嫻靜

最佳樂手獎：戴曉君Sauljaljui/ VAIVAIK尋走/月琴、打擊樂

吳政君/傳奇˙雙擊-新視界/打擊樂.世界手鼓.二胡.合成器

黃瑞豐/傳奇˙雙擊-新視界/鼓組.打擊樂器

最佳現場演出獎：當代電影大師2025公演/當代電影大師

評審團獎：百合花樂團

最佳搖滾歌曲獎：失望/多汁/貓膽汁

最佳搖滾專輯獎：異骨Xenobones/FUTURE AFTER A SECOND

亞洲創作音樂獎：LULLABY FOR THE RIVER IN MY BODY/ELLE SHIMADA

最佳樂團獎：Robot Swing/IS IT ALIVE?(Live at Yuchen Cinema Studio)

最佳專輯獎：萬事美妙/百合花(製作人：鄭各均、蕭賀碩)