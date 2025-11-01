第16屆金音獎「完整得獎名單」出爐！最大贏家是她 陳嫻靜抱回3大獎
記者徐珮華／台北報導
第16屆「金音創作獎」頒獎典禮昨（1）日晚間圓滿落幕，本屆號召逾30組來自臺、韓、泰三地優秀音樂人齊聚一堂，分別以頒獎人及表演嘉賓形式輪番上陣為入圍得獎者大聲喝采，並接力揭曉本屆22項創作音樂大獎。完整得獎名單出爐，其中陳嫻靜一口氣抱回「最佳嘻哈歌曲獎」、「最佳新人獎」以及「最佳另類流行專輯獎」3項大獎，成為本屆最大贏家。
完整得獎名單：
【不分類型獎項】
最佳專輯獎
《萬事美妙》／百合花（製作人：鄭各均、蕭賀碩）
最佳樂團獎
Robot Swing／《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》
最佳創作歌手獎
林以樂／《素顏的樣子》
最佳新人獎
陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》
最佳樂手獎
戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》／月琴、打擊樂
吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／打擊樂、世界手鼓、二胡、合成器
黃瑞豐／《傳奇．雙擊—新視界》／鼓組、打擊樂器
最佳現場演出獎
《當代電影大師2025公演》／當代電影大師
亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《LULLABY FOR THR RIVER IN MY BODY》／ELLE SHIMADA
【類型音樂獎項】
最佳搖滾專輯獎
《『異骨』Xenobones》／FUTURE AFTER A SECOND
最佳搖滾歌曲獎
〈失望〉／《多汁》／貓膽汁
最佳民謠專輯獎
《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui
最佳民謠歌曲獎
〈完福〉／《人生搞尞場》／江孟薰
最佳嘻哈專輯獎
《愚公》／someshiit 山姆
最佳嘻哈歌曲獎
〈吸塵器 維他命 (beat by Flowstrong)〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜
最佳電音專輯獎
《五毒》／FTK
最佳電音歌曲獎
〈五毒〉／《五毒》／FTK
最佳爵士專輯獎
《OR 手術劇院》／Tracy Yang 楊又臻
最佳爵士歌曲獎
〈Palette 馬鈴薯大兵〉／《Ctrl+Z》／Plutato
最佳節奏藍調專輯獎
《Heal Me Good》／Yufu
最佳節奏藍調歌曲獎
〈Qrasun 讚美〉／《Qrasun 格拉孫》／Kumu Basaw 姑慕·巴紹
最佳另類流行專輯獎
《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜
最佳另類流行歌曲獎
〈Nothing ever stops me〉／《Dance on the Shoreline》／LÜCY
【評審團獎】
評審團獎
百合花／《萬事美妙》
【特別貢獻獎】
特別貢獻獎
從缺
