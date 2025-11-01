中央社

第16屆金音獎 陳惠婷頒發評審團獎 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

第16屆金音創作獎1日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行頒獎典禮，本屆評審團主席、樂團Tizzy Bac主唱陳惠婷（圖）會中頒發評審團獎。

中央社記者鄭清元攝 114年11月1日

第16屆金音獎 陳惠婷頒發評審團獎 第16屆金音創作獎1日晚間在台北流行音樂中心盛大 舉行頒獎典禮，本屆評審團主席、樂團Tizzy Bac主唱 陳惠婷（圖）會中頒發評審團獎。 中央社記者鄭清元攝 114年11月1日
第16屆金音獎 陳惠婷頒發評審團獎 第16屆金音創作獎1日晚間在台北流行音樂中心盛大 舉行頒獎典禮，本屆評審團主席、樂團Tizzy Bac主唱 陳惠婷（圖）會中頒發評審團獎。 中央社記者鄭清元攝 114年11月1日

其他人也在看

家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了

家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！

女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！

她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...

styletc ・ 1 天前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她

粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她

前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家　徵信社：希望雙方能獲得善解

粿粿爆被拍到早住進王子家　徵信社：希望雙方能獲得善解

前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。

中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解

遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜

GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜

GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？　傳因「粿粿苦勸」心軟收手

范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？　傳因「粿粿苦勸」心軟收手

男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。

中天新聞網 ・ 1 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」　如今慘被王子戴綠帽超諷刺

對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」　如今慘被王子戴綠帽超諷刺

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測

昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測

（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]

引新聞 ・ 10 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片

「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片

曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ

粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ

恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍

越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍

男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
捲粿粿婚內出軌王子風波　簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺

捲粿粿婚內出軌王子風波　簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺

前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。

鏡新聞 ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆　偷藏「愛的合照」

王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆　偷藏「愛的合照」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人

馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人

馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人

EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家

簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家

前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，

台視新聞網 ・ 1 天前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐

最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐

最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐

EBC東森娛樂 ・ 1 天前
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」　釣出本尊回應：謝你囉

遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」　釣出本尊回應：謝你囉

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數...

FTNN新聞網 ・ 1 天前