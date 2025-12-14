第16屆「您的一票，決定愛的力量」 3580萬助141家團體

「您的一票，決定愛的力量」捐贈典禮合影。

▲「您的一票，決定愛的力量」捐贈典禮合影。

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，昨（13）日舉辦捐贈典禮。現場由雲林新光社區發展協會率新光布馬舞開場，基隆市社會處處長楊玉欣及臺東縣社會處處長陳淑蘭蒞臨現場，本屆共捐出3,580萬，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

廣告 廣告

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，今年活動是台新與新光金控合併後，首次的公益盛會，您的一票平台在基礎上加入新光的能量，定會為社會創造更大價值。活動因應物價上漲，提高「社會福利」領域捐助金額至 1,920萬元，同時保障投票權益並防範詐騙，投票機制全面改採 LINE 官方帳號登入。在全台民眾參與下，本屆活動總投票數仍有53萬3,660票，近28萬人參與，反映社會愛心依舊熱烈。

鄭家鐘進一步說明，本屆活動計270家團體及個人參與票選，共有141家團體獲得公益基金及資源，發出3,580萬，總得獎率逾5成，其中社福領域(含王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺及老人福祉協會)捐出3,495萬元給131家團體，台新也會針對未入選團體協助媒合天使團資源。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，愛的力量平台極致發揮影響，讓人人都能參與並感受到幸福。台北市艋舺龍山寺今年提高捐贈金額，董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，展現自己讓更多人認識，落實活動核心理念。首次加入社福領域的中華民國老人福祉協會，理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法，愉快且有尊嚴地重建長輩生活。中華電信基金會經理張嘉芳發現今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力，內容豐富多元。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，基金會成立十周年並穩健成長，未來持續與您的一票活動深化社會企業的影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮則指出，公益路上需要有更多人願意傾聽、紀錄與傳播，公益傳播領域讓年輕人參與其中，用不說教的方式鼓勵青年創作，還同時為公益發聲。

獲公益傳播短片獎余尚諮在拍攝長輩過程中深受感觸，並將關注焦點轉向自家長輩，呼籲社會正視家庭內部的世代關懷。社福社企獎澄悅新媒體創辦人林芳語雖身為重度視力障礙，仍帶領團隊走上街頭促票，鼓舞身心障礙者分享自身經歷。數位學習獎基隆紳士協會理事長陳家安將善用數位科技，推動長者與社會接軌。獲復能自立獎的新竹杜華神父執行長楊銀美則會保持初心，運用專業、創新與溫度服務長者。

薄荷關懷協會創辦人李爅表示，協會服務孩子始終秉持「貧窮不是罪，傳承是關鍵」理念，將傳遞希望與能力實踐社會關懷，並在基隆社會處以及台新新光志工的協助下，使其今年順利畢業。彰化樂說多元專業服務發展協會社工主任陳宏仁讚許活動五年畢業條款讓所有團體皆有獲獎機會，並鼓勵團體勇敢提案。臺北喜樂家族基金會執行長特助余佩如提及今年簡化投票流程，將致力服務身心障礙孩子及家庭。台灣早產兒基金會董事長張瑞幸，感謝基金會夥伴與家長親友合力促票的團結力量，並宣布未來服務將進一步拓展至東部地區。

癌友新生命協會主任陳小菁指出，活動鼓舞協會成員，使其走出家門並勇敢接觸人群促票，獲得心靈療癒與支持。嘉義開元殿福松老人養護中心主任曾嘉玉坦言在偏鄉地區促票充滿挑戰，但仍帶領團隊全力以赴，最終增額獲選。基隆博愛仁愛之家社工副組長劉家彣認為，11月份的促票是「有溫度的日子」，肯定活動幫助同仁與長者勇敢走入人群訴說故事。臺東友善關懷協會長照組長周庭宇則相信偏鄉需要資源，但有臺東社會處的支持，使其更有力量關懷他人。

台新連續四年攜文化大學廣告系合作，為活動注入年輕活力，產學小組「SparkAll」以 Z世代社群的互動特性為基礎，運用「有感、有趣、有行動」方式，將「一鍵生成愛」的概念，轉化為「鍵盤超人」的行動意象，在年輕族群熱門活動中，如「白晝之夜」及「臺北網紅節」等設攤推廣，同時運用AI設計互動體驗，邀民眾投票支持社福團體。此外，本屆活動以時下潮玩公仔為誘因，鼓勵民眾投滿10票關注公益外，還能參加抽獎。第16屆「您的一票，決定愛的力量」完整得獎名單及潮玩公仔得獎名單已公布，詳情請上活動官網查詢。(https://www.taishincharity.org.tw/lovepower/index.html)。