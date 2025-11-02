第17屆天母萬聖嘉年華 蔣萬安扮"獵魔男團Abby"登場
生活中心／陳堯棋 陳泊翰 台北報導
台北天母萬聖節嘉年華，今年邁入第17屆，今天（1日）下午在天母運動公園舉辦一系列活動，包括大型市集、遊戲體驗等等，更首次結合歐美影集的場景搬到會場。另外，台北市長蔣萬安特地盛裝打扮成影集獵魔女巫的"sajaboys"成員，和市民朋友一起共襄盛舉。
台北市長蔣萬安：「你好，小朋友。」穿著花襯衫，帶著黃色毛帽、粉紅色假髮，台北市長蔣萬安，盛裝出席台北天母萬聖嘉年華。台北市長蔣萬安：「今天大家看得出來，就是現在很紅的一個動畫，獵魔女團裡面Saja boys的Abby，我想很多小朋友應該可以認得出來。(要不要唱一下Soda pop？)哈哈。」
第17屆天母萬聖嘉年華，民眾打扮成蠟筆小新角色。（圖／民視新聞）
被拱上台唱歌跳舞，蔣萬安打哈哈帶過，但和大朋友、小朋友合照，通通來者不拒，但一旁還有人戴著盧秀燕面具，對著他打空氣康加鼓，萬聖節週末，湧入數萬人，共襄盛舉。民眾：「肥嘟嘟左衛門跟動感超人，都是小新的英雄，我們是她爸爸媽媽，所以就當他的英雄這樣，他是扮蠟筆小新，睡衣版的，戴著一隻小白。」民眾：「融合威尼斯面具節的嘉年華，跟西洋棋的元素結合在一起，我們來四次了，每年都有不一樣的主題，像明年的主題現在已經開始在想了。造型你喜歡嗎？喜歡，因為那隻馬很帥。」
全聯水果探險隊舉辦粉絲見面會。（圖／民視新聞）
各種動漫、電影角色一起百鬼夜行，還有人幫寵物穿上恰吉的服裝，相當應景，活動邁入第十七屆，不只把歐美驚悚影集的場景搬進會場，還有一整區大型市集，包括小吃攤位、萬聖節周邊等等，應有盡有。民眾：「第一次來我覺得還不錯，人蠻多的。（氛圍呢？）氛圍我覺得還不錯，畢竟服裝，我覺得跟服裝差不多，就是一樣好玩、一樣有趣。」另外，連鎖超市全聯的IP人物，水果探險隊，特地穿著萬聖節裝扮，在現場舉辦粉絲見面會，和粉絲合照、互動，也發放糖果、舉辦試吃活動，讓市民一邊逛、一邊玩，享受萬聖節氛圍。
原文出處：第17屆天母萬聖嘉年華 蔣萬安扮「獵魔男團Abby」登場
