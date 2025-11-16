第17屆諸羅「世澤盃」 全國壯年網球錦標賽開幕
2025第17屆諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽昨（15）日上午於嘉義市立網球場熱鬧開幕，吸引全國近500位網球好手齊聚嘉義市競技交流，現場氣氛熱烈，參賽選手精神奕奕，展現壯年球友對運動的熱情與活力。
嘉義市長黃敏惠到場為選手們加油打氣，並歡迎大家來嘉義揮拍較勁、切磋球技。黃敏惠表示，嘉義市是座充滿運動熱情與人情味的城市，感謝福添福基金會及嘉義市體育會網球委員會多年來投入推動網球運動，讓「世澤盃」成為全國矚目的指標賽事。
黃敏惠特別感謝陳盈助創辦人、陳素月董事長及陳盈坤監察人，延續陳世澤先生對網球的熱愛，以實際行動支持運動發展，展現嘉義人的溫度與精神。今年適逢嘉義市「320+1」城市年，市府也將於年底推出一系列豐富多元的活動，讓市民與遊客都能感受嘉義熱鬧、健康、幸福的城市魅力。
福添福社會福利基金會董事長陳素月表示，創辦世澤盃是為了延續基金會創辦人陳盈助的父親陳世澤熱衷網球運動、投身社會公益的志業，以球會友讓喜愛網球者能互相切磋、展現活力朝氣同時鍛鍊體魄，也為嘉義市網球運動注入活力，歡迎全國各地參賽選手蒞臨，祝福大會圓滿成功。
教育處郭添財處長表示，嘉義市以推動「健康城市」為目標，持續打造友善、多元的運動環境，透過「世澤盃」這樣的全國性比賽，不僅促進選手間技術交流，也帶動全民運動風氣，呈現嘉義市健康宜居的運動城市形象。
