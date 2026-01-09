第17屆運動推手獎今登場 企業贊助逾59億元創歷史新高

運動部表示，今年運動推手獎收件數與獲獎數雙雙創下歷史新高，充分展現社會各界以實際行動支持體育發展、攜手「以運動壯大臺灣」的強大動能。(記者蘇瑞雯拍攝)

行政院院長卓榮泰表示，國家運動的發展不僅仰賴政府政策推動，更需要企業、團體與個人的長期投入與支持。(記者蘇瑞雯拍攝)

運動部今天（9日）於臺北表演藝術中心球劇場舉辦「第17屆運動推手獎」表揚典禮，行政院院長卓榮泰親自蒞臨，向長期投入選手培育與運動推廣的民間企業、團體與個人，表達最誠摯的感謝。本屆規模再創高峰，共有77個單位獲獎，頒發129項獎項，其中贊助類108項、推展類21項，企業總贊助金額突破新臺幣59億元，具體呈現運動部與各界攜手合作、共同推動我國運動發展的豐碩成果。

行政院院長卓榮泰表示，國家運動的發展不僅仰賴政府政策推動，更需要企業、團體與個人的長期投入與支持。他指出，運動推手獎規模一年比一年盛大，顯示企業界對運動發展參與踴躍，不僅協助選手站上國際舞臺、爭取金牌，也培育出優秀的人才。他特別感謝企業夥伴多年來持續挹注資源，成為我國體育運動最堅實的後盾，讓基層實力得以厚植、選手持續成長；他強調，推手越多，選手就越強，選手越強，國家的榮耀與金牌也會越來越多。

典禮亮點為年度主題影片首映，邀請榮獲世界拳擊聯盟年終總決賽金牌拳擊選手陳念琴擔綱主角，影片中陳念琴真情流露，感謝企業與全民多年來的無私支持，並分享自己接受企業贊助已超過五年，雙方早已超越單純資助關係，建立起深厚的互動與信任。教練柯文明也指出，基層運動的茁壯有賴社會持續投入資源，應從人才培育與運動教育扎根，呼籲各界運用運動部「體育運動捐贈媒合平臺」，讓每份支持轉化為實質捐贈，扶助基層團隊與運動員的長遠發展。

運動部表示，今年運動推手獎收件數與獲獎數雙雙創下歷史新高，充分展現社會各界以實際行動支持體育發展、攜手「以運動壯大臺灣」的強大動能。各界長期以來的熱心支持，讓我國基層運動得以深耕並持續精進，也讓「Team Taiwan」能在國際舞臺上持續發光發熱。