第17屆運動推手獎登場 逾59億贊助金歷史新高

記者張翔程／臺北報導

第17屆運動推手獎表揚典禮今（9）日在臺北表演藝術中心舉行，行政院長卓榮泰親自蒞臨，與運動部李洋部長、中華奧會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴及體壇各界領袖齊聚一堂，向長期投入選手培育與運動推廣的民間企業、團體與個人表達最誠摯的感謝。

今年運動推手獎收件數及獲獎數雙雙創新紀錄，充分展現社會各界以實際行動「以運動壯大臺灣」的強大動能，本屆規模再創高峰，共計77個單位、129個獎項（其中贊助類108項、推展類21項），總贊助金額亦突破59億元，具體呈現運動部與社會各界攜手合作的豐碩成果。

李洋表示，「當選手在低潮或最需要資源時，企業的一份信任，真的就像是『及時雨』」，並指出企業的信任與支持對選手而言是莫大的勇氣來源，能讓他們放心地在國際舞臺上拚戰，最後誠摯邀請更多企業透過「體育運動捐贈媒合平臺」持續投資臺灣的未來，讓運動成為臺灣人的驕傲。

典禮亮點之一為年度主題影片首映，邀請世界拳擊聯盟年終總決賽金牌得主陳念琴擔綱主角，片中感謝企業與全民多年來的無私支持，並分享自己接受企業贊助已超過5年，彼此早已超越單純的資助關係，建立起深厚的互動與信任。

典禮現場以多元演出向獲獎者致敬，開場由「We.R特技跆拳表演團」帶來震撼演出，中場則邀請金曲歌后舞思愛與職棒球星拿莫．伊漾姊弟同臺獻唱，多位國際級選手，包括方莞靈、王齊麟、李智凱、孫振、林郁婷、唐嘉鴻、高承睿、陳念琴、辜翠萍、黃筱雯及潘政琮等，也陪同贊助單位出席，共同見證榮耀時刻。

運動部表示，感謝各界長期的熱心支持，讓我國基層運動得以深耕、競技實力持續精進，也讓「Team Taiwan」能在國際舞臺上持續發光發熱。

第17屆運動推手獎表揚典禮今日在臺北表演藝術中心舉行。（運動部提供）

第17屆運動推手獎表揚典禮舉行開幕儀式。（運動部提供）

運動部長李洋出席運動推手獎，邀請更多企業投資臺灣的未來。（運動部提供）