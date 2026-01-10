第17屆運動推手獎贊助破59億 卓榮泰:盼更多企業投入!

生活中心／陳堯棋 嚴文謙 台北報導

第17屆運動推手獎，今天（9日）登場，一共77個企業單位，獲得贊助獎、推展獎等129個獎項，總贊助金額突破59億，規模再創新高。行政院長卓榮泰盼望拋磚引玉，盼望更多企業投入，運動部也感謝企業界長期對台灣運動員支持，以實現運動壯大台灣的願景。

主持人：「3、2、1，請啟動。」行政院長卓榮泰、運動部長李洋等人一字排開、伸出手掌，為第17屆運動推手獎揭開序幕。

行政院長卓榮泰：「運動推手獎，不僅把選手把推上國際金牌，各位企業夥伴，你們已經把選手推成部長了，今年就編了247億的預算給運動部，希望它能夠好好的利用，把全國的體育選手好好照顧。」

運動部長李洋：「對我來說，身份雖然變了，但那份想跟大家說謝謝的心情，一直沒變，從跟我以前當選手的時候一樣，真的跟你們說聲謝謝，因為有你們的幫助，台灣的運動才能蓬勃發展。」

從被推的選手，變成被推的部長，李洋感謝企業界長期贊助台灣運動員，包括電信業、金融業等，一共77個企業單位，榮獲贊助獎、推展獎等129個獎項，總贊助金超過新台幣59億，再創新高。





行政院卓榮泰院長親自蒞臨頒獎典禮。（圖／民視新聞）









桌球國手高承睿：「去奮鬥一定要有這種背後企業的支持，才有讓我更放心的去，準備每一場比賽，不用去擔心其他的一些東西，有他們的支持我覺得，讓我能夠有力量去面對比賽。」柚子同學高承睿，從國中開始，受到企業單位贊助長達10年。除了檯面上實質贊助選手、認養球隊的單位，還有一群醫療團隊，默默在背後，把關選手健康！





李洋出席第17屆「運動推手獎」表揚典禮。（圖／民視新聞）









長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊：「2014年就開始成立了，運動醫學整合計畫，骨科、復健科，還有神經內科、精神科，還有藥劑跟營養等等，讓這些科的醫師整合，能夠讓選手的訓練，得到最完整的照顧。」

不只造就更多台灣之光，同時也為運動壯大台灣的願景，一步步實現。

