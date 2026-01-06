第17屆運動推手獎1/9表揚 77單位獲獎

運動部政務次長黃啟煌（右） 偕產業及科技司司長王詔民（左）、鄭雅嵐科長（中）召開記者會，鼓勵民間團體贊助運動發展，與選手共創「運動壯大臺灣」的榮耀時刻。

運動部長李洋將出席一月九日下午二時在台北表演藝術中心舉辦的「第十七屆運動推手獎」表揚典禮，並將頒獎本屆各獎項得獎人。運動部政務次長黃啟煌偕產業及科技司司長王詔民於今（六）日下午召開記者會，公布本屆運動推手獎總收件數達一三六件，獲獎數一二九件（含贊助類金、銀、銅質獎、長期贊助獎計一○八件、推展類金、銀、銅質獎計廿一件），本屆獲獎企業總贊助運動總金額破新臺幣五十九億元，共計七十七個單位獲獎，將頒發一二九座獎座，創歷年新高紀錄，顯示民間企業扮演運動推手，是促進臺灣運動蓬勃發展的重要關鍵力量。

今年特別值得關注的是，有十二家企業首度獲獎，橫跨金融、物流、建築、零售、餐飲等多元領域，包括全家便利商店、精剛精密、環球購物中心、新濠建設、嘉鎷興業、正新橡膠、頂新和德文教基金會、新竹物流、臺灣期貨交易所、安聯人壽、寒舍餐旅管理顧問及漢來美食公司等知名企業，透過贊助運動方式，不僅落實社會責任，更能支持選手在國際舞臺為國爭光，攜手共創「運動壯大臺灣」的榮耀時刻。

運動部表示，要特別感謝及表揚本屆運動推手獎獲得贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎三項獎的七家企業，包括中華電信、台電公司、合作金庫銀行、第一商銀、國泰人壽、富邦金控及臺灣土銀，這七家企業長期致力為運動發展扎根，善盡企業社會責任，將運動資源擴及全國各個角落，對提升企業形象也有很大的正面助益。

運動部表示，本屆「運動推手獎」年度形象影片特邀榮獲世界拳擊聯盟年終總決賽金牌的拳擊好手陳念琴擔綱主角。日前釋出的卅秒預告短片，細膩呈現選手站上國際舞臺、勇奪佳績背後的艱辛歷程，以及無數「推手」長期默默付出的支持力量；完整版三分鐘影片，將於活動現場首映。藉由本次形象影片，運動部向長期投入關鍵資源、支持我國體育發展的企業與個人，表達最深的感謝與敬意，並誠摯邀請社會各界持續關注「體育運動捐贈媒合平臺」（https://sponsor.sports.gov.tw/），透過實質捐贈，共同支持基層運動發展，攜手壯大臺灣運動產業整體能量。

第十七屆運動推手獎表揚典禮將透過運動部官方臉書、緯來精采台MOD、「動滋Sports」Youtube頻道全程直播，歡迎國人屆時觀賞，共同見證運動推手的榮耀時刻。