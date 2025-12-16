第17度來台！西洋天團迎成軍50年 驚喜宣布下月開唱

空中補給合唱團(Air Supply)宣布明年1月7日來台開唱。（圖／全球音樂經紀有限公司提供）





最愛台灣的西洋「灶咖天團」空中補給合唱團(Air Supply)宣布明年1月7日再奔台登TICC開唱，攜全新巡演《空中補給50週年巡迴演唱會》降臨台北慶樂團成軍50年生日快樂，帶領台灣樂迷重返半世紀的浪漫旋律時光。

空中補給合唱團（Air Supply）被譽為「西洋樂壇長青樹」，成團至今多次訪台，堪稱是最愛的台灣的西洋「灶咖天團」，不僅是臺灣演唱會史上第一組來台演出的西洋流行歌手，更創下成團至今來台開唱超過17次超級紀錄，此次再度回歸舞台，將以一首首跨越半世紀的經典金曲，與臺灣歌迷共度最浪漫動人的50週年音樂夜。

由吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）組成的空中補給合唱團（Air Supply）成團至今共發行30多張專輯、累積銷量超過一億張，經典金曲如〈Lost In Love〉、〈Even the Nights Are Better〉、〈All Out Of Love〉、〈Making Love Out Of Nothing At All〉等至今仍深植人心。

歌壇屹立不搖50年的Air Supply在全球歌壇寫下傳奇經典，儘管吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）年逾70歲，對音樂創作及台上現場演出仍保持高度熱情，其「活到老唱到老」的精神也成為當今樂壇典範。

吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）對臺灣的歌迷充滿感謝，並表示：「台灣粉絲始終以最熱情、最真摯的方式支持著 Air Supply 的音樂，不論是經典情歌的合唱聲，或是滿場觀眾的掌聲與歡呼，都讓我們深受感動。」兩人表示：「每次來台演出，總會感到滿場歌迷代滿我們滿滿的溫暖與忠誠，讓每一次在台灣的表演，都成為值得珍惜的美好時刻。」

相隔兩年再次來台演出，Air Supply透露對於臺北的著名景點跟特色美食特別喜愛，「像是之前都會特別安排時間前往台北 101參觀，並享受道地小吃如牛肉麵、小籠包等，從城市氛圍、文化魅力到美食景色，都讓我們對台灣的喜愛與日俱增。」事實上，多年來與台灣有著深厚的情感連結的他們自 1983年首次來台至今，每每演出總讓自己留下難忘驚喜，「多年前甚至還曾與臺北交響樂團合作錄製現場演唱會，成為我們在臺灣最印象深刻、也是最美好的回憶之一。」



