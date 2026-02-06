第19屆亞洲電影大奬 邀章子怡、賈樟柯擔任大師班主講嘉賓

亞洲電影大獎學院今日率先公布第19屆亞洲電影大獎三場大師班講座主講嘉賓，章子怡將從演員身份探討當代電影文化。（亞洲電影大獎提供）

亞洲電影大獎載譽歸來，多位重量級影人確認訪港。亞洲電影大獎學院今日率先公布第19屆亞洲電影大獎三場大師班講座主講嘉賓，分別為全球現象級影集《魷魚遊戲》主創黃東赫、入選歐洲三大影展的導演賈樟柯，以及國際影壇的亞洲影后章子怡，邀請觀眾從演員、作者導演到影集創作三個面向，從不同角度深入探討當代電影文化！

學院同日公布三位來自不同地區的新生代亞洲演員擔任本屆亞洲電影大獎青年大使，包括洪天逸 (Mean) 、許恩怡及蔡凡熙。他們將出席本屆頒獎典禮，連結亞洲影壇各個地域與不同世代，展現亞洲電影持續成長的新力量。

自2023年起，亞洲電影大獎期間舉行的多項主題節目反應熱烈，放映及講座門票屢獲超額登記。今年除第19屆亞洲電影大獎除大師班外，亦將舉辦「亞洲電影巡迴放映」 (Asian Cinerama) 及多場「影人對談」活動，相關詳情將陸續公布。

學院為是次大師班更特別推出「限量特典套票」，內含多款全新設計專屬紀念品，包括珍藏版海報、明信片及襟章等，極具收藏價值。限量特典套票及首輪門票，將於 2月10日上午11時起公開發售，「限量特典套票」更設有優先搶購價優惠，數量有限，敬請及早購票。

