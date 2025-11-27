第19屆優良工程金安獎 內政部國土署獲7項殊榮

一一四年「第十九屆優良工程金安獎」頒獎典禮，內政部國土管理署南區都市基礎工程分署長林敬賢獲頒人員類獎項「甲等獎」。（圖：國土管理署提供）

▲一一四年「第十九屆優良工程金安獎」頒獎典禮，內政部國土管理署南區都市基礎工程分署長林敬賢獲頒人員類獎項「甲等獎」。（圖：國土管理署提供）

內政部參事方志雄日昨出席由勞動部舉辦的「第十九屆優良工程金安獎」頒獎典禮。內政部表示，金安獎是國內工程領域最具指標性的安全衛生獎項，評選內容涵蓋工地安全衛生管理、風險評估、施工階段科技導入與職安系統運作等多項專業指標，內政部國土管理署能獲七座獎項絕非易事，也充分體現政府長期深耕安全管理的具體成果。

內政部說明，中央推動的公共工程涵蓋城鄉發展、道路改善、居住環境與下水道等民生建設，與民眾生活密不可分，而安全與品質更是任何工程都不能退讓的基本原則。此次獲獎不僅肯定政府團隊，也能激勵更多民間工程單位以金安獎為標竿，持續強化安全制度、導入智慧科技、提升工地管理層級。內政部將持續推動完善、安全且具韌性的工地環境，與產業攜手打造更安心、更可靠的工程品質。

國土管理署本次獲得優等獎項的工程包括：「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」、「臺南都會區北外環道路第二期新建工程及鹽水溪永安橋至太平橋堤段整體改善工程二項合併」、「臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」，以及「臺中市十一期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程—第二分標（四平路及昌平路等區域）」；另外，佳作工程則有「台灣自來水股份有限公司辦公園區興建工程（新建、原總管理處整建）」及「嘉義市西區『博愛安居』社會住宅新建統包工程」；人員類獎項也延續去年佳績，由南區都市基礎工程分署分署長林敬賢獲頒甲等獎，展現其兼具專業與領導的卓越表現。