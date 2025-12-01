第19屆潘文淵獎得主是他！培育人才、公益回饋，吳敏求堪稱產業界典範

【民眾新聞網方健龍新竹報導】潘文淵文教基金會今（1）日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定其在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的努力，同時吳敏求還積極投入公益事業，為社會帶來正面的力量，對人才培育與社會回饋均有長期投入，不僅推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。

潘文淵文教基金會今日於新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，潘文淵獎在表揚長期對我國科技產業發展開拓卓越貢獻的終身成就獎，頒獎典禮由基金會董事長史欽泰主持，前行政院院長，現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。

史欽泰表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯華電子、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念50年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長。為表揚長期對我國科技產業之開拓或發展有傑出貢獻的領導人，自2004年起設立「潘文淵獎」終身成就獎，已有張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介、曾繁城、黃民奇、劉克振、盧明光、杜書伍、蔡力行、劉德音等20多位產業菁英獲獎。

史欽泰說，明年度適逢基金會成立30週年，將推出一系列推廣活動，包括：製作專欄報導、podcast 節目及30週年專刊，並與國家發展委員會檔案管理局合作完整保存重要史料，也將於明年六月結合本會各獎項的聯合頒獎典禮舉辦慶祝活動等，進一步推廣基金會理念讓更多人認識潘文淵博士對台灣科技產業發展與人才培育的奉獻。

遴選委員會召集人曾繁城指出，今年是由旺宏電子創辦人吳敏求董事長獲獎，旺宏為台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，此創新經營模式，讓台灣高科技產業得以走出以代工為主的傳統營運型態。吳董事長對產業有深遠影響，且對人才培育與社會回饋的長期投入，為科技發展貢獻卓著，堪稱產業界典範。

頒獎人劉兆玄表示，每年一度的潘文淵獎是科技界的矚目焦點，也是台灣科技界的最高榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆的獲獎人都是在其領域上有巨大貢獻且影響力對於產業發展具有深遠意義的領導菁英。本屆獲獎人吳敏求，深具遠見的企業經營，更投入公益與社會回饋的實際行動，成為企業界的典範。他長期推動知識傳承與人才培育，並成立「旺宏教育基金會」，推動「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」等重要獎項，也捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣 AI 創新與跨域人才培育之先河。

基金會執行長羅達賢表示，本屆頒獎典禮同時舉行「高峰論壇」，由本屆得獎人旺宏電子董事長吳敏求與今周刊顧問林宏文以「台灣半導體產業的創新之路」進行對談，深入分享旺宏電子過去成長、現在規劃與未來策略。旺宏電子不僅加大對台灣半導體發展的投入，更致力於人才的培育，期待以新一代的人將台灣的科技之路推向更高峰。未來潘文淵文教基金會也將繼續秉持潘文淵先生開創台灣半導體產業以及鼓勵青年學子的精神，為協助台灣科技產業的發展盡一份心力。

《圖說》潘文淵文教基金會1日於新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」。（圖／工研院提供）