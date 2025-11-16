第19屆終身學習博覽會 登場

基隆市終身學習博覽會熱鬧登場，展現多元創新成果。（圖：教育處提供）

「第19屆終身學習博覽會暨114年學習型城市成果展」15日下午在城際轉運站舉辦，邀集社區大學、原部落大學、全市8所樂齡學習中心、新住民學習中心及崇右影藝科技大學等近20個單位，共同展現一年來的學習成果。

基隆市本年度榮獲教育部「114年度學習型城市通過認證縣市」殊榮，展現本市推動終身學習的成果；安嘉芳女士、李碧霞女士兩位教師，也榮獲「全國終身學習楷模」優等獎教師；中山樂齡學習中心劉汶琪校長推出AI課程，讓長輩與時代接軌，更榮獲「教育部第7屆樂齡教育奉獻獎」；基隆社區大學推動全齡終身學習，設計多元化課程，榮獲「全國社區大學獎勵計畫優等獎」，獲得各界肯定！

這次博覽會活動內容豐富多元，基隆社大以優良課程成果，以及「人與海洋」布拼吊飾展現創意；原部落大學以原民織藝傳承文化；樂齡中心推廣創意紙藝、線雕藝術、拼布手作及智慧3C應用；新住民學習中心則以多國文化體驗課程吸引民眾。多樣課程充分展現「學習無界限」的城市精神。

15日成果展活動，以基隆原部落大學舞蹈團熱情開場，展現太魯閣族的感恩與勤奮精神。接續，由各樂齡學習中心跨世代學員帶來舞蹈、音樂與太鼓打擊表演，展現活力與創意。五堵國小學生以陶笛演奏感動全場，新住民學習中心更以多國祈福舞樂，呈現文化多樣性，壓軸由崇右影藝科技大學學生的舞蹈演出，掀起全場高潮。

現場除了豐富舞台演出外，亦設有靜態成果展、手作DIY及集章闖關等互動活動，讓民眾親身體驗學習的樂趣，感受終身學習的無限可能。

教育處指出，終身學習是城市持續成長的重要力量，市府將持續打造友善、多元的學習環境，讓「活到老、學到老」成為基隆人的生活態度。