第19屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎在新北 2,879名優秀學子寫出AI時代的人文光芒

教育局長頒發兩岸評審獎給優秀得獎者。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

寫作，是AI浪潮中最不可取代的人文力量！第19屆聯合盃作文大賽全國總決賽頒獎典禮今(8)日下午在新北市政府3樓多功能集會堂登場。本屆賽事匯聚全國各地及星馬賽區共2,879名優秀學生參賽，涵蓋國小、國中及高中職六個組別；其中新北市共有210位同學晉級總決賽，展現深厚語文素養與書寫實力，在AI時代用文字走出自己的思考路徑。

新北市學子榮獲國中八年級及九年級首獎殊榮：分別為新莊國中八年級廖天儀（中）與頭前國中九年級魏以晴（右）。新北市教育局提供

新北教育局局長張明文表示，AI工具愈普及，愈凸顯寫作的價值，「獨立思考」和「社會關懷」才是孩子未來最核心的競爭力。新北市長期深耕語文政策，首創閱讀教師社群，結合科技推動智慧圖書館，並與國立臺灣師範大學合作推動全國首創智慧適性閱讀計畫，透過大數據分析平臺提升閱讀學習力，並同步優化校園閱讀環境。卓越成效也在114年教育部閱讀績優評選中獲得肯定，新北一舉奪下13項大獎，推薦的6所學校全數榮獲閱讀磐石獎，獲獎數居全國之冠。

廣告 廣告

得獎學生認真聆聽評審老師的講評。新北市教育局提供

本屆全國總決賽以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，緊扣「選擇、感受、思辨」的命題核心，融入生活教育、社會情緒學習(SEL)、人際互動、自我認同與科技倫理等議題，引導學生從自身經驗出發，練習同理、辨識、提問與論證。學生在書寫過程中，不只整理情感與記憶，也能進一步思考個人行動如何連結社會責任。

教育局表示，新北市推動國語文教育，依不同年級規劃多元作文形式與篇數，讓書寫不只是課堂作業，而能回應生活、提出解方，甚至能影響他人。未來將持續結合適性閱讀平臺、教師專業社群與SDGs永續閱讀課程模組，串起「閱讀、理解、書寫、實踐」的學習歷程，讓文字成為孩子理解世界、表達自我與連結他人的橋梁，共同打造一座兼具溫度與深度的閱讀城市。