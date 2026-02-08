第19屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎

教育局長張明文頒發兩岸評審獎給優秀得獎者。



（圖：教育局提供）

寫作，是ＡＩ浪潮中最不可取代的人文力量！第十九屆聯合盃作文大賽全國總決賽頒獎典禮昨（八）日在新北市政府三樓多功能集會堂登場。本屆賽事匯聚全國各地及星馬賽區共二千八百七十九名優秀學生參賽，涵蓋國小、國中及高中職六個組別；其中新北市共有二百一十位同學晉級總決賽，展現深厚語文素養與書寫實力，在AI時代用文字走出自己的思考路徑。

教育局局長張明文表示，隨著ＡＩ工具的普及，寫作的價值愈加凸顯，孩子的「獨立思考」和「社會關懷」將成為未來的核心競爭力。新北市長期推動語文政策，創立閱讀教師社群，結合科技發展智慧圖書館，並與國立臺灣師範大學合作推動智慧適性閱讀計畫，利用大數據分析提升閱讀學習力，優化校園閱讀環境。新北市在一一四年教育部閱讀績優評選中表現卓越，獲得十三項大獎，推薦的六所學校全數獲得閱讀磐石獎，成為全國之冠。

本屆全國總決賽以「寫在ＡＩ時代，人文依舊閃耀」為主軸，緊扣「選擇、感受、思辨」的命題核心，融入生活教育、社會情緒學習（ＳＥＬ）、人際互動、自我認同與科技倫理等議題，引導學生從自身經驗出發，練習同理、辨識、提問與論證。學生在書寫過程中，不只整理情感與記憶，也能進一步思考個人行動如何連結社會責任。

獲得八年級組首獎的新莊國中廖天儀同學分享，謝謝老師的用心指導，也感恩家人一路以來的支持與陪伴。因為不斷練習與堅持，自己才能持續在文字中前進，未來會繼續書寫，用文字記錄成長，為生命留下光亮。

教育局表示，新北市推動國語文教育，依年級規劃多元作文形式，讓書寫不僅是作業，更能回應生活、提出解決方案，甚至影響他人。未來將結合適性閱讀平臺、教師社群與ＳＤＧｓ課程，串聯「閱讀、理解、書寫、實踐」的學習歷程，讓文字成為孩子理解世界、表達自我與連結他人的橋梁，打造溫度與深度兼具的閱讀城市。