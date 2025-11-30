第19屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽頒獎 鼓勵學子大量閱讀培養寫作能力





桃園市副市長王明鉅30日出席「第19屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽頒獎典禮」時表示，感謝主辦單位聯合報系連續19年舉辦此項比賽，希望藉此鼓勵學童們多加閱讀，並透過寫作來整理思路並表達自己的想法，進而創作出具有力量的作品。

王明鉅副市長在市府地稅局長姚世昌、教育局副局長賴銀奎、警察局督察長李忠萍、蘆竹區長李岳壇陪同中出席頒獎典禮，南崁高中校長陳家祥、啟英高中校長彭昭勳等均一到場參加。

王明鉅說，即使在AI技術快速發展的今天，與人溝通、清楚表達想法的能力依然無可取代。能夠以文字準確傳達自己的想法，讓他人完整理解，是一項需要長期累積的能力，而其中最關鍵的基礎正是透過大量閱讀。



廣告 廣告

桃園市副市長王明鉅於「第19屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽頒獎典禮」中致詞。





桃園市副市長王明鉅於「第19屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽頒獎典禮」中致詞。





王明鉅並分享自己童年參與寫作比賽並獲獎的經歷，閱讀的越多，越能拓展視野，逐漸形成自己的想法，也才能找到屬於自己的方式，把心中的感受與情緒，用清晰的文字表達出來。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃作文大賽皆以「無標準答案」為核心精神，鼓勵孩子從閱讀與生活中激發創意，寫出屬於自己的觀點，期盼透過比賽，讓孩子們感受到寫作的樂趣，進而培養文學興趣。同時，她也感謝桃園市府的大力支持，使本屆活動得以圓滿順利。



桃園市副市長王明鉅頒發感謝狀予主辨單位。

教育局表示，本屆參加初賽學生計2,006人，在分組競賽下，共210人獲獎，今年從激發學生無限創意的「如果我是一隻烏龜」到看似艱澀卻富有層次立論的「計算」，學生需要在限定時間內，透過平常閱讀累積對文字的掌握力，跨領域整合自己對於作文題目的想法，再藉由文字清楚的表達闡發。接下來將進行全國作文競賽，桃園市得獎的選手也將代表本市出賽，與其他四區的得獎選手一同比拚，競爭年度作文桂冠。

教育局感謝大有國中用心承辦，啟英高中與桃園市立南崁高中挹注資源，以及本市國教輔導團，用心投入參與命題、閱卷與賞析等工作，更感謝主辦單位聯合報系19年來不間斷持續提供桃園學子一個結合閱讀與寫作的舞臺。



更多新聞推薦

● 蘆竹地下工廠大火釋放大量黑煙 環保局啟動空污緊急應變