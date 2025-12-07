第19屆聯合盃全國作文大賽頒獎 展現新北學子語文素養

新北市副秘書長龔雅雯頒發獎項給新北市第一名的學生。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

第十九屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽七日在新北市政府三樓多功能集會堂舉行頒獎典禮。今年共有五千九百三十六名新北學生報名參賽，是全國最大規模。競賽涵蓋國小至高中職六組，每組評選出前五名及佳作三十名，共二百一十位學生獲獎。副秘書長龔雅雯出席頒獎典禮，肯定學生以閱讀力與表達力展現細膩觀察與思辨觀點，展現新北學子扎實的語文素養。

龔雅雯表示，寫作是理解世界與連結自我的重要途徑，能讓孩子在快速變動的科技時代中，保持思考、感受與表達的能力。聯合盃作文大賽逐年轉型為素養導向評量，從傳統命題擴展至圖像閱讀、資料解析與結合時事議題脈絡，引導學生在閱讀、分析到表達的寫作歷程中展現深度思辨能力，也呼應教育局推動的「智慧閱讀」與「國語文寫作能力提升」計畫，讓學生在ＡＩ工具普及的年代，仍能以文字傳遞真實情感與觀點，是教育現場最動人的風景。

本屆命題以社會情緒學習（ＳＥＬ）為核心，從自我覺察、情緒調節、人際互動到價值理解，引導學生以生活經驗入文。許多作品扣合自身故事：有學生書寫面對自我要求的堅持，有人從同儕互動看見支持的力量，也有人勇敢描摹壓力下的情緒波動，練習在混亂中找回平衡；高中職組學生更以成熟視角探討自我定位，呈現在多元社會脈絡中，如何從迷惘走向自信。作品真摯細膩，充分展現新北學子的閱讀深度與生活觀察力。

教育局表示，未來將持續結合閱讀教與ＡＩ科技素養課程，運用大數據閱讀平台、教師社群到跨域教學，引導學生從句段書寫、圖像閱讀到專題探索，打造兼具科技力與人文力的寫作學習路徑。讓文字成為孩子理解世界、表達自我與連結他人的橋梁，共同打造一座最具溫度與深度的閱讀城市。