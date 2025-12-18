第19、20屆金手獎理事長交接 盧秀燕肯定顧產業拚經濟
【記者陳世長台中報導】台中市金手獎得獎廠商協進會今(17)晚舉行第19、20屆新卸任理事長交接典禮，由現任理事長郭元瑾交接給新任理事長張瑞成。市長盧秀燕出席祝賀表示，金手獎協會雖為地方性經濟團體，卻是全國最具代表性的企業領袖組織，唯有獲得台中市金手獎肯定的企業家，才具有入會資格；而金手獎歷經嚴格評選、門檻極高，得主皆為拚經濟，具高度競爭力的成功企業家，感謝為台中、台灣貢獻良多。
盧市長表示，金手獎評選門檻極高，須連續多年營運績效優異，並經書面審查與專家實地評鑑，堪稱全國最難取得的企業領導人獎項之一，得主皆是發光發熱、帶動經濟的成功企業家。她高度肯定郭理事長，不僅是女性企業家的典範，更成功打造國際品牌、投入公益，任內帶領協會推動產業升級與社會關懷；她也對新任張理事長相當有信心，他一定會憑藉豐富經驗與熱情，帶領會員因應全球經濟、關稅與布局挑戰，創造台灣的經濟升級，邁向康莊大道，拓展國際。
鄭副市長表示，他感謝卸任理事長的付出，也祝賀新任理事長上任。面對全球景氣變化的挑戰，市府將與產業並肩同行，感謝郭理事長任內關懷會員身心與交流學習，也期許張理事長未來能夠延續郭理事長的腳步，繼續往前邁進，市府一定會做大家的後盾，帶領大家一起攜手成長。
立法院副院長江啟臣表示，金手獎是台中極具代表性的指標性獎項，對長期深耕製造業、在產業鏈中扮演關鍵角色的隱形冠軍而言，意義非凡。金手獎得主多為在地廠商，展現台中製造業深厚且完整的實力。他指出，製造業是台中最重要的產業基礎，當前雖面臨多重挑戰，但台中廠商展現高度韌性，歷經考驗仍持續成長、脫穎而出。金手獎不僅是一份榮耀，更是企業邁向全國、走向國際的重要平台。此次理事長交接象徵責任傳承，他期許攜手帶領台中製造業持續站穩腳步、走向世界。
工策會副總幹事王文興表示，金手獎企業是台中產業鏈的核心力量，協進會會員在技術、管理、智慧化升級上互相精進，展現群聚效應，為台中產業韌性與經濟成長注入重要動能。工策會將持續與市府及協進會攜手合作，強化產業升級與國際競爭力。
新任理事長張瑞成表示，面對全球供應鏈調整與市場變動，金手獎企業展現強大凝聚力與優異應變能力，未來將延續協會精神，強化會員交流、推動國內外合作，持續在大台中經濟圈中扮演關鍵角色。
其他人也在看
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 73
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 146
【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 193
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
力挺卓榮泰「不副署」謝長廷：在野不敢倒閣是沒信心得到人民支持
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。 謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」 謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也新頭殼 ・ 1 天前 ・ 452
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 18
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 7
北市衛生局抽驗 京鼎樓、宋江「豆製品防腐劑超標」遭下架
台北市衛生局執行市售豆製品及豆漿專案抽驗，共計抽驗85件產品，檢驗結果顯示7件不符規定，不合格率達8.2%，違規項目包含防腐劑苯甲酸超標、過氧化氫殘留等，當中不乏知名餐飲店家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
長者肺鏈疫苗擬改打1劑 專家：保護力長、範圍廣
（中央社記者曾以寧台北17日電）國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑。疾管署預計明年改為接種單劑新型20或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗；專家李秉穎說，新疫苗保護力長且涵蓋範圍廣。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 14 小時前 ・ 13
北市抽驗85件豆製品豆漿 7件不合格占8.2%
（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市衛生局今天發布，在傳統市 場、超市、餐飲店等處隨機抽樣85件豆製品、豆漿，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，結果有7件不符規定，不合格率8.2%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 4
政院修「國安城牆」 軍人若躺平降敵最可重判10年｜#鏡新聞
為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院今天將拍板修正4項國安法，其中針對現役軍人如果「躺平降敵」，也就是不盡軍人應盡之責，那麼最重可以判處十年，藍委說一系列國安法是執政黨製造的寒蟬效應，而藍營出身的退役軍人，也是現任桃園市議員的于北辰則認為，在戰爭時期，若軍人遇敵不作為已是抗命，10年還算輕。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 3
美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高!
政治中心／綜合報導美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營喊話若不是為了鄭習會，就讓軍售通過。今年五月，我國陸軍重要的地對地武器「海馬士多管火箭系統」，在屏東九鵬基地完成試射，如今也在美國最新對台軍售的清單中。美國政府再度宣布對台軍售，金額達到3510億新台幣。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。美國政府再度宣布對台軍售，金額達到3510億新台幣。（圖／民視新聞）國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「最大的一個特色，就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是，改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的，新的戰場的變化。」國防部副發言人喬福駿：「持續協助台灣，維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」國防部表達感謝，也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算在程序委員會就被擋下，連實質討論都沒有，對美軍購還能順利嗎？立委（國）羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」羅智強今天賴清德總統的國防的這個天下的特別預算是能夠保衛國家的安全，所以還是呼籲賴清德總統趕快兌現他到立法院針對重大國情報告，並接受值得這個莊嚴的總統的承諾立委（民）林楚茵：「他們擋軍購不是為了，鄭麗文跟習近平要見面的門票，那麼就請國民黨要說到做到，希望你們其實是真的回頭是岸。」對美軍購強化台灣戰力，朝野持續角力。原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高! 更多民視新聞報導打造安心學習環境！吳沛憶爭取校安升級 攜教育部考察萬華國中小黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
總統約見同意讓賢！ 吳豊山12/31卸任海基會董事長｜#鏡新聞
海基會出現重大人事變動，下午召開董監事會議，董事長吳豊山，在開場致詞時突然宣布請辭董事長一職。他述說任期內為兩岸破冰努力，包括想約中國海協會長張志軍見面，討論九二共識不得要領，打算率團訪中也被「已讀不回」。語帶玄機地說體貼總統人事安排上的困難，所以欣然同意讓賢。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
誰救了高虹安？立法院公文遭質疑有別份 韓國瑜是否知情？
論壇中心／董思旻報導新竹市長高虹安涉貪案二審變無罪引發爭議，高院判決理由指出，立法院函覆稱「助理經費應屬實質補助、彈性勻用」，但根據曝光的去年立法院函覆高院公文，卻未見到相關內容，遭質疑內容非立院函覆，可能是法制局個人見解。立法院去年10月函覆的公文中，未提及高院所說的「助理費性質屬立法委員補助費」，甚至「彌補財力不足」等用字，文末還附上秘書長周萬來的簽章，遭質疑高院法官郭豫珍看到的是哪一份公文，或有別份法制局報告。對此，民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目指出疑點，法官如果有根據這個公文作為判決依據，在附證上應該會列出公文的文號，之後如果又爆出另一份公文，周萬來恐怕很難解釋。另外，民進黨立法委員王義川表示，公文受文單位是人事處，如果郭法官引用法制局，代表法制局也會有一份公函，當中的公文往返，韓國瑜難道都不必過目，是否也知情？原文出處：解套高虹安關鍵？立法院公文遭質疑還有別份 綠委質疑：韓國瑜會不知？ 更多民視新聞報導綠批立院函文救高虹安! 韓國瑜喊:會給大家答案立院回函「為貪污護航」 公督盟怒：與助理費除罪化高度一致虹案高院法官視法制局報告如聖旨？背後水很深？民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
偷以春節費率計價 乘客怒控惡運將超收車資｜#鏡新聞
台北市一名李先生昨天(12/17)晚間從內湖搭計程車前往北投時，發現跳表竟然從春節計費開始跳錶，原本應該只要450元，最後卻變成595元，雖然當下立刻向司機反應，但仍被收取550元，比表訂金額多出100元，讓他氣的出面投訴，懷疑司機根本是慣犯。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
支持卓榮泰不副署財劃法 賴總統出席感恩餐會播影片批藍白
政治中心／綜合報導總統賴清德和行政院長卓榮泰，今（16日）天晚間共同出席社福總盟感恩餐會，總統上台致詞時，除了肯定社福團體長期對社會的貢獻，也提到藍白強行通過的爭議法案，嚴重影響各地方政府的社會福利，總統以播放影片說明，台下民眾聽得認真，還有人拿手機起來，全程錄影。民視 ・ 1 天前 ・ 17
冬至吃得安心 新北抽驗湯圓火鍋食材 62 件全數合格
（記者陳志仁／新北報導）天氣逐漸轉涼，加上冬至習俗影響，民眾常以熱騰騰的湯圓或火鍋暖身、團聚共享美食；為保障市 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話