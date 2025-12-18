第19、20屆金手獎理事長交接 盧秀燕肯定顧產業拚經濟

政治中心／綜合報導美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營喊話若不是為了鄭習會，就讓軍售通過。今年五月，我國陸軍重要的地對地武器「海馬士多管火箭系統」，在屏東九鵬基地完成試射，如今也在美國最新對台軍售的清單中。美國政府再度宣布對台軍售，金額達到3510億新台幣。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。美國政府再度宣布對台軍售，金額達到3510億新台幣。（圖／民視新聞）國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「最大的一個特色，就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是，改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的，新的戰場的變化。」國防部副發言人喬福駿：「持續協助台灣，維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」國防部表達感謝，也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算在程序委員會就被擋下，連實質討論都沒有，對美軍購還能順利嗎？立委（國）羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」羅智強今天賴清德總統的國防的這個天下的特別預算是能夠保衛國家的安全，所以還是呼籲賴清德總統趕快兌現他到立法院針對重大國情報告，並接受值得這個莊嚴的總統的承諾立委（民）林楚茵：「他們擋軍購不是為了，鄭麗文跟習近平要見面的門票，那麼就請國民黨要說到做到，希望你們其實是真的回頭是岸。」對美軍購強化台灣戰力，朝野持續角力。原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高! 更多民視新聞報導打造安心學習環境！吳沛憶爭取校安升級 攜教育部考察萬華國中小黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了

