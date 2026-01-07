第2代樂虎卡免收年費 國內送3%日韓回饋2%

日韓旅遊熱度持續炙燒，航空聯名卡吸引旅客申辦。樂天信用卡與台灣虎航合作發行「樂虎卡」至今已滿3年，即日起推出2代卡「樂虎卡-虎將版」，祭出首年免年費、日韓消費贈2%刷卡金無上限，購買機票8折優待等好康，首年發卡目標挑戰10萬張。

樂天「樂虎卡」上市滿3週年，至今發卡超過3萬張。為滿足更多短程旅遊愛好者，2代卡「樂虎卡-虎將版」於今(7)日上市，新卡面以台灣虎航吉祥物「虎將」為主角，呈現虎將在機窗內邀請旅客搭機的可愛畫面，設計更活潑、更年輕化。

廣告 廣告

不僅原本每年688元的年費，只要設定使用電子帳單後首年即可免收，次年起若當年度累積消費滿12次，同樣也能免繳年費，藉此擴大發卡量。同時，強打一般消費0.5%現金回饋無上限，綁定街口支付、LINE Pay或於台灣虎航消費，額外加送2.5% tigerpoints，加總最高回饋率為3%。

在日韓實體商店結帳送2%刷卡金無上限，透過專屬購票網站買虎航機票打85折，並享優先登機好康，當月壽星更有票價8折及優先行李等禮遇，不定期提供封館購票福利。

為吸引各年齡層申辦「樂虎卡」，特別加強運動娛樂福利。樂天信用卡攜手大魯閣，提供平日到大魯閣棒壘打擊場、保齡球、ROLLER 186、遊戲愛樂園消費一律「買1送1」。

新卡上市不只瞄準台灣虎航既有的165萬位會員，更希望吸引愛好旅遊的民眾加入持卡行列，樂天新戶申辦「樂虎卡」正卡，於核卡後45天內任一消費滿3,000元，即享贈1,000點首刷禮，內含300 tigerpoints及700大魯閣動滋幣。預期今(2026)年發卡量可破10萬張大關。

事實上，在國人旅遊狂熱下，各銀行航空聯名卡展開優惠激戰。像是中國信託華航頂尊無限卡、璀璨無限卡、商務御璽卡，3月底前刷指定航線機票打86折~95折。台新銀行國泰航空聯名卡世界卡、翱翔鈦金卡新戶首刷滿2萬元、5,000元贈2萬里、5,000里；3月底前不限新舊戶，海外交易達6萬元加送1萬里。國泰世華與「巧虎夢想樂園」聯手，3月16日前以長榮航空極致無限卡購票享平日7折、假日8折優待。

原文出處

延伸閱讀