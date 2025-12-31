第2作戰區指揮官視導立即備戰操演 強化防衛作戰能力

記者葉軒瑜／綜合報導

第2作戰區指揮官黃中將昨日視導戰備部隊執行「立即備戰操演」，除驗證指管機制、戰備偵巡、重要目標防護、要港防衛及戰力保存演練情形外，並對官兵全力投入戰備訓練之辛勞，表達高度的肯定與嘉勉，期勉所屬秉持「為戰而訓」精神，落實各項訓練，強化防衛作戰能力。

黃指揮官表示，各單位除持恆推動實戰化訓練外，亦應注意部隊機動訊跡管理，防範情蒐滲透；另幹部須引導官兵熟稔任務職責與戰術位置，並精進指揮程序與協調機制，俾提升整體應處效能，確保部隊作戰任務遂行。

第2作戰區指揮官黃中將視導戰備部隊執行「立即備戰操演」，肯定官兵辛勞。（第2作戰區提供）