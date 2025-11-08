第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣
37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，事件至今仍在網路上延燒各種陰謀論。與他曾合作《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰，近期也被爆出「遭滅口」傳聞。雖然有粉絲曬出郭俊辰週三（5日）現身機場的影片，似乎打破謠言，但不少網友卻認為影片中的人與過去直播裡的郭俊辰外貌不符，懷疑是「替身」出面。
郭俊辰替身傳聞 于朦朧墜樓案延燒
據粉絲們在網路上貼出的影片，郭俊辰在機場全程戴著口罩，僅與粉絲簡單打招呼，未曾摘下口罩。眼尖網友比對影片畫面，指出耳朵形狀、眼神與臉型皆與過去直播時不同，質疑「本尊」並未真正現身。部分留言更直言：「如果真的是本人，為何不敢拿下口罩？」
事件之所以引發高度關注，與于朦朧墜樓案持續延燒有關。警方雖初步判定為「酒後意外墜樓」，但外界始終不信，陰謀論不斷擴散。郭俊辰因曾在生日直播中比出「540求救手勢」，更讓粉絲擔心安危，經紀公司雖嚴正否認，但疑雲未解。
靈媒爆料加深疑點 粉絲與網友意見分歧
英國靈媒泰威廉（Ty William）在直播中聲稱，通靈過程顯示郭俊辰已遭「假朋友設局陷害」，甚至抽到「死亡」與「謀殺」卡片，並暗示會有替身出現。此言論與網友的替身質疑不謀而合，使事件更添懸疑。
然而，粉絲曬出的機場影片仍被部分人視為「打臉傳聞」，認為郭俊辰確實現身，並與粉絲互動。
「生前求救音檔瘋傳」于朦朧墜樓案越燒越怪 死訊前狗仔早還原現場！微博秒遭封鎖
「左腿受傷、被攙扶進酒店」于朦朧案再曝新監視器畫面！923房號成關鍵 5年前預言也瘋傳
國台辦翻牆首用繁中開臉書！網友秒洗版「于朦朧之問」遭刪 波特王也留言嗆聲
中國直播「綁架女子販賣器官」駭人畫面放送！官方出手結局超展開
國際中心／巫旻璇報導中國男星于朦朧墜樓案至今疑點重重，外界因此衍生出「虐殺活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等各種離奇揣測。就在相關陰謀論持續延燒之際，中國抖音近日一段以「直播綁架販賣器官」為題的影片在網路上瘋傳，嚇壞不少網友，報警求證。對此，中國官方也迅速介入調查並作出回應。民視 ・ 1 天前
下一個于朦朧案翻版？郭俊辰突現身機場⋯網爆：是替身
娛樂中心／綜合報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡，享年37歲，由於當局對於確切死因並沒有向外界明確交代，網友開始質疑于朦朧淪權貴玩物的說法，話題延燒至今，而與于朦朧生前合作過《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰近日傳出遭到滅口，然而有粉絲近期發現他現身機場，看似平息謠言，但依舊有網友質疑機場出現的郭俊辰和直播裡的郭俊辰長的似乎不太一樣，列出諸多疑點，中國演藝圈安全疑雲再度掀起熱議。民視 ・ 8 小時前
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身
郭俊辰已遭滅口？粉絲曬機場照比對細節吵翻天，懷疑是替身造咖 ・ 1 天前
替于朦朧發聲遭死亡威脅！北京傳媒女高層遇連環車禍收刀片 恐嚇升級！
中國男星于朦朧9月驟逝消息震驚演藝圈，事件至今疑點重重，引發外界對官方說法的質疑。近日再傳有北京傳媒圈女主管因替于朦朧發聲，接連遭恐嚇、遇車禍、甚至收到刀片威脅，讓輿論再度掀起波瀾。對此，北京警方並未公開回應，事件真相仍眾說紛紜。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同
中國男星于朦朧於今年9月清晨墜樓身亡，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。近期網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，隨後粉絲立刻曬出郭俊辰5日現身機場戴口罩的照片，打臉傳聞，不過，這一兩天有網友仔細對比郭俊辰現身機場與直播時的臉部輪廓畫面並不一樣，質疑機場的郭俊辰是替身。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
6年後收回租屋…開門驚見「地板會反光」超狂屋況曝！房東狂讚：我可能也做不到
不少房東將房子租出去，都希望房客不續約後，收回的房子都能乾乾淨淨、沒有太大損壞，而中國浙江省近日就有一名房東收回租出近6年的房子時，驚訝發現屋內宛如全新裝潢一樣，廚具光亮、地板反光，而且這名房客還從未拖欠租金，續租都提前支付，讓房東直呼遇到「神仙租客」，影片曝光後也引發網友熱議。鏡報 ・ 15 小時前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 16 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 10 小時前
巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀
日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水自由時報 ・ 6 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 14 小時前
亞職交流賽》宋家豪的二縫線速球與變速球 獲自家捕手太田光讚賞
樂天金鷲主戰捕手太田光隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，昨在第1戰與先發投手古賀康誠搭配5局，他在日職一軍7年經常與宋家豪合作，覺得宋家豪的二縫線速球與變速球都非常好，對古林睿煬、孫易磊等台灣投手也有深刻印象。太田光指出，宋家豪不需要透過翻譯，就能用日文與隊友溝通，第一次與宋家豪搭配時，就覺得宋家豪的二縫自由時報 ・ 8 小時前
恐成下個于朦朧...郭俊辰爆遭滅口 粉絲比對近況照「懷疑是替身」
【緯來新聞網】中國男演員郭俊辰近期捲入「被消失」傳聞。來自英國的靈媒Ty William在11月5日緯來新聞網 ・ 13 小時前
足球／足協理事長王麟祥請辭 8位理事全數表決慰留
中華足協在今天召開第十三屆第十八次理事會，會中理事長王麟祥也出於健康考量，決定請辭，不過今天與會的8位副理事長及理事，也發出聲明，全數表決慰留理事長王麟祥。 中華民國足球協會理事長辭職後的一封信...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
高國豪20分 攻城獅隊攻陷了國王城堡
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】應該時隔半年了吧，今天高國豪登場30分鐘，創下本季第一次單場20分紀錄，這互傳媒 ・ 4 小時前
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
于朦朧粉絲不滿金馬未追思！掀兩岸論戰 台網友轟：關我們什麼事
第62屆金馬獎頒獎典禮將於本（11）月22日登場，近日網上流傳「已故中國男星于朦朧將被列入金馬追思名單」的消息，引爆兩岸網友激辯。雖金馬執行委員會已在5日闢謠，仍掀起兩派論戰。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
臉頰驚見「倒辛字」！李沐陽曝于朦朧疑遭惡意烙印：讓人心情煎熬
[Newtalk新聞] 國際時事評論員李沐陽長期追蹤多位藝人疑似遭遇不測的娛樂圈事件，他近日在評論中拋出震撼消息：除了持續發酵的于朦朧案，更傳出有其他男女藝人出現替身疑雲。其中，最驚悚的是有網友從截圖發現，男星于朦朧的右臉頰靠近鬢角處「似乎是被刻了字」。 讓李沐陽感到煎熬的其中一項新事證，便是于朦朧疑遭虐殺的傳聞。有網友向他透露，于朦朧的臉上被「倒著烙了辛字」，即「辛奇」的「辛」字。從網友發來的截圖中看，于朦朧的右臉頰接近鬢角的位置「確實像是有疤痕」，且經網友提示後，「感覺確實像是一個倒著的辛字」。 李沐陽回溯這項發現，早前就有傳聞指出于朦朧在25歲出道後就被多位「大佬」盯上，除了欲「潛規則」他的資本寡婦田姓女大佬外，還有一位「令正常人心生厭惡的辛奇」。李沐陽表示，特別是陰狠變態的辛奇，他是天娛傳媒的掌控人，曾「為了控制于朦朧無所不用其極」。因此，李沐陽質疑「辛奇有沒有可能在于朦朧臉頰上刻字呢？」他雖無法證實，但也「沒有辦法否定」，這正是讓他感到煎熬的第二個原因。 一位自稱「狗仔」的網民昨天也介紹了一些「鮮為人知的情況」，帖子中指出「魚圈不清明眾所周知」，但他強調「于朦朧與眾不同 于朦新頭殼 ・ 12 小時前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 7 小時前
金瑞治水園區 守護城市自然生態
記者范瑜／專題報導 金瑞治水園區位於臺北市內湖區，除調洪功能外，非汛期可提供市民運動休憩及生態教育場域，園區綠樹成蔭，風景優美，除有環湖人行步道，也規劃花卉植青年日報 ・ 4 小時前
全球連署為「于朦朧討公道」求真相！壯觀人數衝擊大眾
娛樂中心／饒婉馨報導37歲中國男星于朦朧，在前幾個月被傳出在北京墜樓身亡，中國警方事後以「酒後失足意外」火速結案，但案件疑點重重，至今已延燒近3個月仍沒有停止。有網友針對這起案件發起全球連署，只希望真相能曝光，並且表示「我們合理懷疑，這或許不是自然死亡，而可能是一場經過謀畫的殘酷虐殺」。民視 ・ 1 天前