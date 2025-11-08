第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣

郭俊辰5日現身機場影片曝光，雖與粉絲打招呼，但全程戴口罩未摘下，引發外界懷疑是否為替身。（翻攝自threads）

37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，事件至今仍在網路上延燒各種陰謀論。與他曾合作《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰，近期也被爆出「遭滅口」傳聞。雖然有粉絲曬出郭俊辰週三（5日）現身機場的影片，似乎打破謠言，但不少網友卻認為影片中的人與過去直播裡的郭俊辰外貌不符，懷疑是「替身」出面。

郭俊辰替身傳聞 于朦朧墜樓案延燒

據粉絲們在網路上貼出的影片，郭俊辰在機場全程戴著口罩，僅與粉絲簡單打招呼，未曾摘下口罩。眼尖網友比對影片畫面，指出耳朵形狀、眼神與臉型皆與過去直播時不同，質疑「本尊」並未真正現身。部分留言更直言：「如果真的是本人，為何不敢拿下口罩？」

事件之所以引發高度關注，與于朦朧墜樓案持續延燒有關。警方雖初步判定為「酒後意外墜樓」，但外界始終不信，陰謀論不斷擴散。郭俊辰因曾在生日直播中比出「540求救手勢」，更讓粉絲擔心安危，經紀公司雖嚴正否認，但疑雲未解。

靈媒爆料加深疑點 粉絲與網友意見分歧

英國靈媒泰威廉（Ty William）在直播中聲稱，通靈過程顯示郭俊辰已遭「假朋友設局陷害」，甚至抽到「死亡」與「謀殺」卡片，並暗示會有替身出現。此言論與網友的替身質疑不謀而合，使事件更添懸疑。

然而，粉絲曬出的機場影片仍被部分人視為「打臉傳聞」，認為郭俊辰確實現身，並與粉絲互動。

