第2個沒有大S的紀念日！具俊曄備蛋糕、美酒上金寶山 頂10度低溫「深情伴愛妻」慶結婚4週年

具俊曄獨自度過結婚四週年。翻攝Instagram @djkoo、小紅書

即便愛妻已遠行，具俊曄對大S（徐熙媛）的愛依舊與日俱增。2月8日是兩人於韓國登記結婚的紀念日，儘管大S已於去年離開人世，具俊曄昨日仍選擇獨自前往金寶山墓園，頂著僅10度的低溫，在亡妻墳前備妥蛋糕、美食與美酒，默默守候多時，在寒風中與心中的大S共度結婚4周年，深情舉動令人鼻酸。

粉絲上山看大S巧遇具俊曄。翻攝小紅書

寒流下的深情相聚

昨日氣溫驟降，金寶山墓區更顯寒意，具俊曄被目擊身著厚重冬裝，帶著精心準備的供品出現在墓前。他在石碑前整齊擺放了蛋糕、多樣大S生前喜愛的精緻美食與美酒，像往常相聚一般，對著石碑輕聲細語，彷彿大S仍陪伴在側。這是具俊曄第二次在沒有另一半的情況下迎接結婚紀念日，比起去年的傷痛，今年他顯得更加平靜沉穩，以一種守護者的姿態，展現了「死生契闊」的諾言。

鋼鐵漢子的柔情守候

根據近日南韓節目《名人生老病死的秘密》與其隊友姜元來的分享，具俊曄在過去一年中展現了極深的哀悼之情。姜元來透露，具俊曄因思念亡妻而消瘦，現在甚至還穿得下27年前大S送他的衣服；具俊曄也被發現在休息室中反覆聆聽歌曲並流淚，紙上寫滿了「熙媛啊」等字樣。友人感嘆：「他真的是個很長情的人，對於陪伴熙媛這件事，他從來沒有缺席過。」這種超越國界與生死的愛情，也讓社會大眾深受感動。

大S紀念追思會上，具俊曄致詞。小S經紀公司提供

紀念雕像下的永恆約定

具俊曄先前曾為大S逝世一週年親自設計並打造紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，象徵兩人的靈魂將永遠在同一個軌道上運行。即便如今天人永隔，具俊曄仍用最傳統且深情的方式履行婚姻的約定。

大S紀念雕像。鄒保祥攝



