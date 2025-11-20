第2個蘇一峰？臉書被警告「恐停權」 詹江村無奈：太黑了！

國民黨桃園市議員詹江村的粉絲專頁違反《社群守則》，收到停權警告。（圖／本報資料照）

胸腔科醫師蘇一峰平時除了分享醫療專業，也會評論國內政局和時事，不料他的臉書17日無預警被停權，痛批「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來」。對此，同樣會評論政事的桃園市議員詹江村，今（20）日自爆臉書粉專面臨停用風險，讓他十分無奈。

蘇一峰的臉書被停權後，開設了一個新帳號，他昨天在臉書發文指出，臉書用很異常的方法停權，沒有寄任何一封停權理由信件，直接讓他無法登入臉書去申訴停權，「一般人被停權，都會收到停權的理由信件！然後讓你從理由去申訴的連結，登入臉書帳號才能申訴！」為此懷疑有政治手段的介入。

沒想到，平常也會評論政局時事的詹江村，今天在臉書PO出一個截圖，畫面是臉書警告粉絲專頁違反《社群守則》，因此面臨風險，「如果管理員建立違反《社群守則》的貼文，會使粉絲專頁面臨風險，如果管理員違規太多次，則粉絲專頁可能遭到停用。」

面對粉絲專頁可能被停權，詹江村無奈表示：「我只不過，喜歡評論執政黨」，不理解為何這樣就會收到警告。消息一出，隨即引發討論，「繼蘇醫師之後」、「被盯上了！？」、「言論都快不自由了」、「既蘇一峰後，不會連村長的也要慘遭毒手吧…」、「看來村長又說對了什麼事情了」、「網軍動起來了」、「阿不是自由民主嗎？阿不是言論自由嗎？所以現在是？」

