第2個M1戰車營將成軍 射擊火力丶裝甲防護力都讓官兵有感

〔記者羅添斌／台北報導〕對美軍購的M1A2T戰車陸續接裝到位，繼去年10月第一個M1戰車營丶584旅聯兵3營換裝成軍後，584旅的聯兵1營也投入換裝訓練，可望在今年成軍，聯兵1營日前在新竹坑子口靶場實施實彈射擊，針對動、靜態目標，依序完成「靜止間對靜止目標射擊」、「靜止間對活動目標射擊」與「行進間對活動目標射擊」等訓練，驗證戰車性能與人員訓練成效，扎實磨練官兵操作程序與射擊技巧。

陸軍指出，M1戰車射擊過程，官兵首先完成彈藥鑑濾與檢整，戰車乘員同步完成車輛通信測試，確維指揮程序遂行與射擊過程安全；隨後，官兵將戰車砲搬入車內完成上彈作業，官兵在接獲作戰命令後，各編組戰車依序進入射擊陣地，裝填手迅即完成彈藥裝填，車長及射手同步搜索目標，候令射擊。

「射手，翼穩穿甲，敵戰車，放！」車長口令聲一畢，射手迅速按下發射鈕，120公厘戰車砲瞬間衝出砲管，砲口迸發熾熱火光，揚起陣陣塵土，震撼聲響徹訓場，並精準命中目標，驗證官兵指揮管制及後勤支援整合能力，展現連日訓練成果。

陸軍聯兵584旅聯兵1營戰車2連車長范家瑋上士接受軍媒青年日報專訪時表示，新式戰車無論是在裝甲防護力、射控系統及主砲口徑等，均較過往CM11戰車更加提升，換裝訓練可以加速熟悉操作程序，同時藉由實彈射擊全面檢驗平日訓練成果與車組的默契配合。

范家瑋指出，M1A2T戰車在射控系統較以往裝備大幅提升，車長除了指揮管制外，更能利用「獵殲系統」即時掌握戰場態勢，以快速實施目標搜索，進而精準下達射擊命令；他也提到，M1A2T戰車的主砲是120公厘滑膛砲，較以往105公厘線膛砲，具備更高的砲口初速與火力，縮短射擊時間，能大幅提升作戰效率。

擔任戰車駕駛的劉俊宏上兵則分享，M1A2T戰車動力及操控靈敏較以往戰車更佳，具備高度機動性，因此，在訓練方面，要更熟悉油門、轉向與制動反應；尤其在行駛間的射擊課目，要能熟悉環境地形，並與車長、射手之間協調配合，方能提升射擊穩定性與戰場存活率。

劉俊宏說，因應新式戰車特性，車組在換裝初期即反覆實施模擬演練與程序訓練，從靜態檢查到戰術機動，逐項建立標準作業流程，也藉換裝訓練實彈射擊，驗證連日所學，逐步建立默契與信心；未來也將精進訓練，有效發揮M1A2T戰車火力，厚植堅實防衛戰力。

