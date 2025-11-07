第2大銅料廠「名佳利」遭掏空 林世強與二姊海撈上億下場慘了

北檢。（圖／本報系資料照）

檢調偵辦國內第二大銅進口商「名佳利金屬工業」利益輸送案，查出名佳利公司負責人林世強與二姊林秋君，另設立「聯華鋁業」，與聯華簽立採購合約，由聯華代開信用狀，藉由聯華名義進口銅原料，再溢價賣給名佳利，林姓姊弟再將差價中飽私囊，4年讓聯華獲利1億818萬多元，造成名佳利損失4615萬多元，台北地檢署7日依背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人，並以3人毫無悔意，分別求刑4年、3年、2年6月，並沒收不法所得。

檢方偵辦期間，已向北院聲請裁准扣押「聯華鋁業」銀行帳戶存款1億9047萬112元。

網路資料指出，名佳利金屬成立於民國67年，資本額26億6000萬元，主要經營銅、銅合金、銅箔等製品加工製造及銷售，是僅次於第一銅公司的國內老牌銅進口商，名佳利生產開發數種不同產品，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性電子產品、家電、建築、汽車與機器人等多樣應用領域。名佳利91年因林世強父親擔任負責人期間炒股，公司治理不佳而下市。

檢調獲報，名佳利公司長期為林姓家族掌控經營權，名佳利的董事長為法人，沒有自然人董事，藉此避開關係人交易爭議，目前名佳利的法人董事長為銓昌科技，負責人為林世強，為名佳利實際經營者，也是聯華鋁業公司實際負責人，另林秋君是林世強二姊，擔任聯華鋁業董事長，也是弟弟林世強的名佳利公司祕書。

起訴指出，名佳利原本自行向國外進口銅原料，但林世強家族私下設立聯華鋁業，不但掩飾聯華與名佳利關係，並指示財務主管黃美珍自110年3月起，大幅提高聯華代開信用狀比例，藉聯華向國外進口銅原料後，再溢價轉賣給名佳利，賺取中間差價。

林世強、林秋君為充分運用聯華閒餘資金，明知名佳利沒有透過聯華公司代開狀需求，未經董事會決議逕指示名佳利與聯華簽立長期採購合約，墊高名佳利進貨成本，估計讓聯華公司自110年3月至114年4月底為止，獲利1億818萬9832元，並造成名佳利損失4615萬2380元。

檢方認為，名佳利公司前為公開發行公司因林世強、林秋君父親涉違法行為，導致公司於91年間下市，迄今仍有逾1萬名小股東，林世強等人竟利用非公開發行公司資訊不透明，架空董事會權能，獲利上億元，3人否認犯行，毫無悔意，因此對林世強求刑4年、林秋君求刑3年、黃美珍求刑2年6月。

