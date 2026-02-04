第2季合理團費公布！ 日本線下降1成

旅行業品質保障協會公布今年第2季合理團費價格，其中，國人最愛前往的日本團費整體較去年同期下修約1成。由於3月下旬進入賞櫻旺季，團費通常會比淡季略高，但今年航班與飯店供給充裕，即便需求強勁，整體費用仍低於去年同期。

南韓方面，受機票價格下滑影響，團費也明顯下調，東南亞市場如馬來西亞、新加坡及印尼，由於油價波動及燃料附加費上升，團費較去年小幅上漲1%至3%。

至於北美，由於美國11個國家公園自今年起調高門票，並對外國遊客加收100美元，加上6月美加舉辦世界杯足球賽，預料將推升當地團費價格。

台視新聞／林品瑄 責任編輯／蔡尚晉

