第2季日韓團旅更便宜 國內團費年增3%~5%

前往日韓旅遊再等等！旅行業品保協會公布今(2026)年第2季各線旅行團合理售價，在航班供給持續回升、部分亞洲市場匯率走勢有利環境下，出境旅遊價格出現分化。其中，日本線整體團費較去(2025)年同期下降約10%；韓國線則因機票價格回落，首爾、釜山與濟州島團費年減幅介於15.5%至24.1%之間，成為本季價格修正最為明顯的短程市場。

從市場結構觀察，日本線雖有賞櫻季與黑部立山開山等傳統旺季題材支撐，但相較去年同期，今年航空機位與飯店供給大幅增加，使團費回到較為合理的區間。資料顯示，北海道、東北因冬季特色行程結束，團費對比前一季修正幅度較大，其餘主要城市價格波動有限，整體較去年下滑。

韓國線本季團費下修幅度更為顯著，主要反映機票價格走低，與新台幣兌韓元匯率具優勢的雙重影響。首爾、釜山與濟州島團費較去年同期便宜，同步降低旅客在地消費的壓力，使韓國成為今年第2季最具價格吸引力的短程市場之一。

相較日韓市場價格回檔，中亞、部分非洲及歐洲長程線則承受成本上升壓力。受國際燃油價格走高、當地通膨推升物價，以及景點門票與旅遊人力成本同步調漲影響，相關路線團費今年第2季約季增10%至20%，年升20%至30%。其中，土耳其當地通膨率仍處高檔，旅遊消費水準提高，旅客須預留較多預算因應。

東南亞線方面，馬來西亞、新加坡、泰國與菲律賓團費因燃油附加費居高不下，第2季價格較去年同期小幅上漲約1%至3%。長灘島因缺乏直飛航班、交通與住宿成本偏高，團費漲幅約5%至10%。以目的地區分，新加坡整體旅遊成本高於區域平均；泰國適逢潑水節與旅遊旺季，價格波動較大；馬來西亞市區中高階飯店價格相對平實，旅遊成本具競爭力。

美加線方面，受美國調高多座國家公園門票，並對外國旅客加收入園費影響，團費成本明顯成長。整體來看，今年4至5月團費較去年同期彈升約3%，6月漲幅擴大至約10%，後續仍須觀察旅遊旺季期間資源供給狀況。

歐洲線因匯率走升及當地飯店、交通與餐飲成本攀升，團費年增約5%至7%；紐澳線則反映匯率修正，澳洲團費年降逾7%，紐西蘭跌約3%。越南市場中，北越團費年減約10%，中越價格持平，富國島團費下調約5%，芽莊因市場降溫，團費年墜15%。至於國內旅遊方面，受油價、人事成本、景點門票與餐食標準提升，今年第2季團費較去年同期約平均高出3%至5%。

