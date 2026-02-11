第2屆繪本及圖文書獲獎勵說明會 文化部長李遠：以繪本國家隊讓臺灣繪本進入世界舞台!

%E7%AC%AC2%E5%B1%86%E7%B9%AA%E6%9C%AC%E5%8F%8A%E5%9C%96%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%89%B5%E4%BD%9C%E6%96%B0%E7%A7%80%E7%8D%8E%E5%8B%B5%E7%8D%B2%E7%8D%8E%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83%E6%96%87%E5%8C%96%E9%83%A8%E9%95%B7%E6%9D%8E%E9%81%A0%E8%A9%95%E5%AF%A9%E5%A7%94%E5%93%A1%E5%8F%8A%E7%8D%B2%E9%81%B8%E7%B9%AA%E6%9C%AC%E5%89%B5%E4%BD%9C%E8%80%85 1024x682 1

圖說：第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會，文化部長李遠、評審委員及獲選繪本創作者合影。【記者蔡富丞/綜合報導】文化部前（2024）年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，去年產生第1屆30名新秀。同時也啟動第2屆徵件，經專業評審數月審查後，終於從406件申請作品中，選出第2屆30位獲獎者。日前（8）日文化部長李遠出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，後續將由6位專業導師陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰。

廣告 廣告

文化部長李遠致詞時說，「繪本新秀獎勵是一個非常瘋狂的計畫，因為最終目的是要組成繪本國家隊」。他說，上任後即發現文化部對於各藝文產業，從電影、文學、藝術等都有相對應的補助，唯獨缺少了繪本這塊拼圖。因此，他便從繪本新秀、繪本學校、行銷獎勵、金繪奬、下一本書獎勵等，一步步開啟繪本支持體系的各項計畫。他認為，繪本是世界各國選擇進入國際市場相對快速的文化內容，所以面對的國際競爭更為激烈，再加上中國繪本的大量傾銷，臺灣繪本出版面臨夾殺情況下，「我們一定要急起直追」。

圖說：第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會，文化部長李遠出席鼓勵繪本創作者。

「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，李遠說，臺灣會畫繪本的人很多，所以除了每年選出30位新秀以外，文化部也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校的各式專業課程，並以線上開放所有有興趣的創作者參加，以第2屆的獲選者為例，即有10位是曾經參與過繪本學校課程的人。李遠也提到，第2屆新秀中，共有26位年齡在40歲以下，更顯示臺灣的繪本創作者，「一波一波的出來，也是非常有潛力的」，所以更加深他覺得必須加快速度，提供所有創作者更多、更好的發揮機會。

李遠也向所有年輕創作者喊話，10年後所有「繪本國家隊」的成員，都有機會看見臺灣的繪本蓬勃發展，除了臺灣的小孩都能看臺灣自己作家出版的作品，大家的繪本也能同步於全世界各國出版，臺灣的繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列。「文化部會持續作為大家的推銷員」，不管是從創作中的作品即提早翻譯，送進國際各書展；到提供更多舞台讓大家介紹自己的故事，「說到流淚，感動大家買你的書」。文化部都會在這個臺灣文化最蓬勃發展、對自己文化持續產生自信，每個產業都進入關鍵的時刻，「我們一定會努力地推」。

文化部表示，第2屆新秀獎勵邀請繪本創作者、兒童文學工作者、出版及外譯推廣等相關領域專家，組成評審小組，就創作理念、主題及內容完整性、創新性、啟發性、趣味性及發展潛力等進行評審。雖然第2屆申請數量較前屆少，但獲獎勵的30位新秀中，已有15位曾獲得或入圍國際獎項，包含日本插畫大獎、波隆那插畫展、波隆那無字繪本獎、英國WIA世界插畫大獎、美國3×3國際插畫獎等，顯見邁入第2屆新秀，創作潛力無窮，甚至已具國際水準。

今日說明會，7位評審分別分享評審時的觀察，提供30位新秀參考，其中6位評審也繼續轉換身分成為陪伴各5位新秀的導師，展開第1次的小組共學。

圖說：繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會舉行情景。

對於李遠提出「繪本國家隊」願景，許多評審認為這也是他們從事繪本工作最大的理想。「用繪本進入國際市場是最容易的，也是我多年來一直想做的」，評審也是導師之一的臺東大學幼兒教育學系教授嚴淑女，本身創作70多本書，目前亦擔任童書作家與插畫家協會臺灣分會（SCBWI-Taiwan）會長。她說，她的第一本創作《春神跳舞的森林》從2003年出版，到去年再版，「賣了22年還在賣」，同時也賣了10多個國家版權，甚至改編動畫，所以如今她非常感謝能加入這個「瘋狂計畫」，希望帶著大家透過繪本進入國際舞台。簡單出版有限公司總經理蘇欣也提出觀察，「各國羨慕臺灣居然有這麼多實際及穩扎的基礎工作正在進行」，雖然臺灣的出版市場小，但是臺灣的文化底蘊、經濟發達及政府的投入補助，「臺灣並沒有想像中弱勢」。

針對這次競爭更為激烈的徵選，評審也呼應李遠所說，鼓勵入選新秀把握未來1年共學的時機，「學習說出自己的故事」。出版了60多本書的繪本作家陳璐茜觀察，AI的發展可能讓人類大腦分析的能力輸給AI，建議創作者除了增加構圖的能力，更要能深刻地與創作的哲學角度與精神共處，好好理解自己與創作的關係、想要出怎樣的書。童書書評人與資深童書翻譯黃筱茵說，此次徵件作品中，從創作中尋找自癒及說臺灣土地的故事，是最常見的2個創作類型，但不管何者，如果創作者能將這些珍貴的情感記憶與對世界的觀察，藉由繪本觸動讀者，讓他們看見作者腦海中的風景，也映照出他們內心深處的情感，都是讓作品自第一人格脫離，邁向世界的關鍵。

資深童書編輯周彥彤則鼓勵大家，「相信你的作品，相信信任的人給你的回饋」，要記得保持初心記得為什麼想要創作，然後在跟大家介紹的時候說出自己獨特之處。臺北教育大學語文與創作學系教授陳玉金也鼓勵30位新秀，把握互相學習的機會，創作出不只臺灣讀者認同，甚至全世界認可的普世價值作品，這樣的作品也才能一代代流傳下去。作為許多繪本出版推手的資深童書編輯劉思源感性地說，作為導師，她不會硬將大家的腳塞進玻璃鞋，形塑黃金公式，而是要陪伴著大家打造自己的精彩，成為一顆顆最棒的星星，並將這些星星組成臺灣最棒的星河帶。

文化部表示，去年首屆獲選30位新秀，經過近1年培力輔導後，已有1位順利出版作品、12位與出版社簽約或正進行簽約，其中1位更獲得美國出版社肯定，作品有望在美國出版；新秀黃翊更以《貪玩的母雞小白》繪本插畫，獲選「2026年波隆那插畫展」。在第2屆接棒進入培力輔導的同時，文化部今年仍將持續在4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「金繪獎」、「下一本書獎勵」等，建構從創作、出版到推廣行銷的完整支持體系，繼續讓臺灣的好故事被世界看見。