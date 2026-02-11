第2屆繪本及圖文書獲獎勵說明會 文化部長李遠：以繪本國家隊讓臺灣繪本進入世界舞台!
圖說：第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵獲獎說明會，文化部長李遠、評審委員及獲選繪本創作者合影。【記者蔡富丞/綜合報導】文化部前（2024）年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，去年產生第1屆30名新秀。同時也啟動第2屆徵件，經專業評審數月審查後，終於從406件申請作品中，選出第2屆30位獲獎者。日前（8）日文化部長李遠出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，後續將由6位專業導師陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰。
文化部長李遠致詞時說，「繪本新秀獎勵是一個非常瘋狂的計畫，因為最終目的是要組成繪本國家隊」。他說，上任後即發現文化部對於各藝文產業，從電影、文學、藝術等都有相對應的補助，唯獨缺少了繪本這塊拼圖。因此，他便從繪本新秀、繪本學校、行銷獎勵、金繪奬、下一本書獎勵等，一步步開啟繪本支持體系的各項計畫。他認為，繪本是世界各國選擇進入國際市場相對快速的文化內容，所以面對的國際競爭更為激烈，再加上中國繪本的大量傾銷，臺灣繪本出版面臨夾殺情況下，「我們一定要急起直追」。
「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，李遠說，臺灣會畫繪本的人很多，所以除了每年選出30位新秀以外，文化部也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校的各式專業課程，並以線上開放所有有興趣的創作者參加，以第2屆的獲選者為例，即有10位是曾經參與過繪本學校課程的人。李遠也提到，第2屆新秀中，共有26位年齡在40歲以下，更顯示臺灣的繪本創作者，「一波一波的出來，也是非常有潛力的」，所以更加深他覺得必須加快速度，提供所有創作者更多、更好的發揮機會。
李遠也向所有年輕創作者喊話，10年後所有「繪本國家隊」的成員，都有機會看見臺灣的繪本蓬勃發展，除了臺灣的小孩都能看臺灣自己作家出版的作品，大家的繪本也能同步於全世界各國出版，臺灣的繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列。「文化部會持續作為大家的推銷員」，不管是從創作中的作品即提早翻譯，送進國際各書展；到提供更多舞台讓大家介紹自己的故事，「說到流淚，感動大家買你的書」。文化部都會在這個臺灣文化最蓬勃發展、對自己文化持續產生自信，每個產業都進入關鍵的時刻，「我們一定會努力地推」。
文化部表示，第2屆新秀獎勵邀請繪本創作者、兒童文學工作者、出版及外譯推廣等相關領域專家，組成評審小組，就創作理念、主題及內容完整性、創新性、啟發性、趣味性及發展潛力等進行評審。雖然第2屆申請數量較前屆少，但獲獎勵的30位新秀中，已有15位曾獲得或入圍國際獎項，包含日本插畫大獎、波隆那插畫展、波隆那無字繪本獎、英國WIA世界插畫大獎、美國3×3國際插畫獎等，顯見邁入第2屆新秀，創作潛力無窮，甚至已具國際水準。
今日說明會，7位評審分別分享評審時的觀察，提供30位新秀參考，其中6位評審也繼續轉換身分成為陪伴各5位新秀的導師，展開第1次的小組共學。
對於李遠提出「繪本國家隊」願景，許多評審認為這也是他們從事繪本工作最大的理想。「用繪本進入國際市場是最容易的，也是我多年來一直想做的」，評審也是導師之一的臺東大學幼兒教育學系教授嚴淑女，本身創作70多本書，目前亦擔任童書作家與插畫家協會臺灣分會（SCBWI-Taiwan）會長。她說，她的第一本創作《春神跳舞的森林》從2003年出版，到去年再版，「賣了22年還在賣」，同時也賣了10多個國家版權，甚至改編動畫，所以如今她非常感謝能加入這個「瘋狂計畫」，希望帶著大家透過繪本進入國際舞台。簡單出版有限公司總經理蘇欣也提出觀察，「各國羨慕臺灣居然有這麼多實際及穩扎的基礎工作正在進行」，雖然臺灣的出版市場小，但是臺灣的文化底蘊、經濟發達及政府的投入補助，「臺灣並沒有想像中弱勢」。
針對這次競爭更為激烈的徵選，評審也呼應李遠所說，鼓勵入選新秀把握未來1年共學的時機，「學習說出自己的故事」。出版了60多本書的繪本作家陳璐茜觀察，AI的發展可能讓人類大腦分析的能力輸給AI，建議創作者除了增加構圖的能力，更要能深刻地與創作的哲學角度與精神共處，好好理解自己與創作的關係、想要出怎樣的書。童書書評人與資深童書翻譯黃筱茵說，此次徵件作品中，從創作中尋找自癒及說臺灣土地的故事，是最常見的2個創作類型，但不管何者，如果創作者能將這些珍貴的情感記憶與對世界的觀察，藉由繪本觸動讀者，讓他們看見作者腦海中的風景，也映照出他們內心深處的情感，都是讓作品自第一人格脫離，邁向世界的關鍵。
資深童書編輯周彥彤則鼓勵大家，「相信你的作品，相信信任的人給你的回饋」，要記得保持初心記得為什麼想要創作，然後在跟大家介紹的時候說出自己獨特之處。臺北教育大學語文與創作學系教授陳玉金也鼓勵30位新秀，把握互相學習的機會，創作出不只臺灣讀者認同，甚至全世界認可的普世價值作品，這樣的作品也才能一代代流傳下去。作為許多繪本出版推手的資深童書編輯劉思源感性地說，作為導師，她不會硬將大家的腳塞進玻璃鞋，形塑黃金公式，而是要陪伴著大家打造自己的精彩，成為一顆顆最棒的星星，並將這些星星組成臺灣最棒的星河帶。
文化部表示，去年首屆獲選30位新秀，經過近1年培力輔導後，已有1位順利出版作品、12位與出版社簽約或正進行簽約，其中1位更獲得美國出版社肯定，作品有望在美國出版；新秀黃翊更以《貪玩的母雞小白》繪本插畫，獲選「2026年波隆那插畫展」。在第2屆接棒進入培力輔導的同時，文化部今年仍將持續在4月至10月辦理「繪本及圖文書學校」，並結合「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「金繪獎」、「下一本書獎勵」等，建構從創作、出版到推廣行銷的完整支持體系，繼續讓臺灣的好故事被世界看見。
其他人也在看
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
藍營內鬨！他開砲鄭麗文：要不要把黨部國父遺像換成妳大哥的寶繪？
國民黨2026年新竹縣長初選持續引發關注，因為提名規則確定採取「民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，屢遭質疑。政治粉專「不演了新聞台」直接開轟國民黨主席鄭麗文，「要不要把黨部的國父遺像換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜」。
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人曝目前進度「最好的選擇」
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
好市多年菜前３名 過年前「最沒人」時段曝光
下週一（16日）就是大年除夕，好市多台中店擠滿人潮採買年貨，熱心消費者分享好料心得，其中烤雞、鼎泰豐筍絲蹄膀及味丹隨緣全素猴頭菇佛跳牆，在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」被熱推，熟客透露，「除夕夜當天下午不擁擠」，每年都除夕前才去買料。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。(記者唐家興)
電子五哥該抱股過年嗎？緯創獨守紅盤漲逾1% 分析師：優先選這3檔
台股今（11）日封關上漲逾200點至33,304.35點，再創歷史新高。不過，電子五哥走勢分歧，廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步走弱，僅緯創（3231）續守紅盤。投資人關注「是否適合抱股過年」，運達投顧分析師陳石輝指出，可關注英業達、和碩、緯創這三檔。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
羅智強急護高金「因3.8億證據」？她：藍營多少人拿中國快篩？
論壇中心／綜合報導台北地檢署今（10日）大動作約談並搜索無黨籍立委高金素梅，疑涉詐領助理費、非法輸入中國製快篩試劑、詐領原民協會補助款，藍委羅智強第一時間聲援「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。政治評論員吳靜怡秀出遭檢調懷疑、羅智強和高金素梅一起發疑為中國製快篩的照片，大酸「羅智強是幫自己集氣」。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
WBC／那欸安餒？日韓預備投手名單曝光 台灣和捷克卻沒有
WBC／那欸安餒？日韓預備投手名單曝光 台灣和捷克卻沒有
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導