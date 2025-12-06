第2屆萌寵時裝週登場 薔薔豹紋造型性感亮相

記者周毓洵／臺北報導

由JUST IN XX設計師周裕穎與時尚CEO溫筱鴻共同打造的「第2屆臺北萌寵時裝週」今（6）日正式登場，今年以「以時尚推動城市寵物友善」為核心，推出全新JUST IN XX 2026春夏系列《Party Animals 派對動物》，由薔薔與專業模特兒領軍毛孩們共同演繹。薔薔以量身訂製的豹紋造型性感亮相，成為全場焦點。

這次陪薔薔走上伸展台的並非她的愛犬「栗子」。她透露栗子因年紀大、後腿較無力，現在更喜歡待在家休息，也因此把這個舞台機會留給一隻待領養的柴犬，希望能讓牠透過萌寵時裝週被更多人看見。而薔薔的服裝藏著設計師的巧思：遠看是豹紋、近看是滿版的小狼狗，周裕穎笑說：「被小狼狗包圍的設計，正是薔薔魅力的延伸，因為她走到哪裡，帥哥總是自動圍上來。」

活動也邀請王思佳、王心恬擔任「決戰毛模伸展台」評審，從毛孩與主人默契、造型搭配等面向進行評分。王思佳笑言，「主人跟毛孩有親子臉一定加分！」她回憶起首屆萌寵時裝週抱著兩隻愛犬Snow和 Leo走秀時的幸福瞬間，坦言「母愛大爆發」。如今Leo來家裡滿一年，她也開心分享兩隻狗愈來愈有「兄妹臉」，甚至常被路人認錯，笑稱帶牠們回到萌寵時裝週是「回娘家、出道即巔峰」。