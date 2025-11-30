第2屆「台灣青年中醫論壇」 桃園長庚紀念醫院登場

第二屆台灣青年論壇，號招二十五位頂尖中醫師授課。（風澤中醫提供）

記者陳華興／桃園報導

第二屆「台灣青年中醫論壇」三十日於桃園長庚紀念醫院登場，由桃園市中醫師公會與桃園長庚共同主辦。今年以「世代交會、實戰傳承」為題，集結二十五位跨領域青年中醫師與專家，吸引全台中醫學生與新銳醫師熱烈參與，因實戰內容豐富，被學員譽為「中醫界的EMBA」。

論壇聚焦青年醫師在臨床、跨域、經營等面向的真實案例分享，從辨證論治進階思維、慢性與功能性疾病SOP，到運動醫學、營養與復健的整合照護。同時呼應AI趨勢，加入AI行銷與經營策略課程，並首度導入「圖靈證書（Turing Certificate）」紀錄學習歷程，為台灣中醫界數位化的一大突破。

現場亦設置「中醫產業交流展區」，集結中藥製藥、醫療儀器與保健品牌，打造產業交流平台。總統府副秘書長何志偉、桃園市衛生局長賈蔚及中醫師公會全聯會理事長蘇守毅、桃園市中醫師公會廖奎鈞理事長皆出席表達支持肯定。

桃園中醫界盛事受各界支持，包括起聯新國際醫院 運動醫學科王凱平主任、桃園市中醫師公會廖奎鈞理事長、長庚紀念醫院葉集孝副院長、總統府何志偉副秘書長、中華民國中醫師公會全聯會蘇守毅理事長、桃園市政府衛生局賈蔚局長、長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏、桃園市中醫師公會陳冠仁副理事長均出席與會。