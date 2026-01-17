第2座國民運動中心可望落腳鹽埔鄉 屏東縣府啟動評估

屏東縣長周春米今天主持九如鄉巴轆共融公園啟用典禮時，提及要在屏北規劃一座國民運動中心。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣僅有一座國民運動中心，鄉親與民代都期望趕快有第二座，屏東縣長周春米今(17日)在九如鄉巴轆共融公園啟用時透露，要把屏北的九如、里港、高樹、鹽埔等四鄉建設成共同生活圈，九如有屏北旗艦共融公園、高樹有北野公園、里港有聯合辦公大樓，接下來要規劃的國民運動中心，「大家應該知道落腳何處了！」。話語中透露應是鹽埔鄉。

周春米表示，16日在高樹鄉舉行北野公園動土典禮，屏北旗艦共融公園落在九如鄉巴轆公園，後續這裡還有屏北的圖書館、托嬰中心，縣府希望把屏北當做一個區域整體規劃，里港是聯合辦公大樓、高樹好山好水走觀光路線，後續還會再規劃一個國民運動中心，「九如就不要搶了！讓我蓋在其他3個鄉鎮」。

接著她話鋒一轉指出，里港有聯合辦公大樓，要解決停車問題，高樹就是觀光農產被看見，那國民運動中心，「大家應該知道落腳何處了！我們把屏北當成一個區域，建設成共同生活圈」。

屏東縣目前僅屏東市有一座國民運動中心，針對第二座國民運動中心，多位屏縣議員近年在議會定期大會質詢時均有提及，希望縣府能加快腳步。據了解，針對新的國民運動中心，屏縣府已經展開地點、規模評估，希望為縣民打造培養運動習慣迎向健康的最佳場域。

