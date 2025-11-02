第2批18套海馬士 提前明年Q4交運

我對美軍購海馬士系統，第二批十八套將提前在明年第四季完成交運。圖為美軍陸戰隊進行海馬士實彈射擊。（翻攝自DVIDS網站）

記者王誌成∕台北報導

我對美軍購二十九套海馬士多管火箭系統，首批十一套已抵台並成軍進入戰鬥序列。國防部二日表示，第二批十八套原本規劃於民國一一六年交運，將提前在明年第四季完成。另外，對美軍購六十六架Ｆ十六Ｖ至今零交機；國防部表示，美方已採兩班制、二十小時全力趕工，台灣將持續加強各項履約督導作為。

立法院外交及國防委員會邀請國防部三日專案報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」並備詢。書面報告二日中午送抵立委辦公室。

陸軍原對美軍購十一套海馬士多管火箭系統，後因陸軍決定不採購Ｍ１０９Ａ６自走砲車；再增購十八套海馬士並同步增購戰術區域飛彈，總數為二十九套。首批十一套已在去年十月交運台灣，並完成接裝訓練舉行成軍典禮。

針對第二批海馬士交運期程，國防部表示「進度超前」。原規劃一一六年才交運的十八套系統，將提前在明年第四季交運；另外，「拖式２Ｂ型高效能反裝甲飛彈」及「方陣快砲」已全數獲裝。

另外，我對美軍購二千五百億元的六十六架Ｆ十六Ｖ戰機原訂明年全數飛返台灣，但全案時程將延後，至今一架都沒交。國防部表示，美方已採兩班制、二十小時全力趕工並持續加強各項履約督導作為；也強調，所有軍購案均由台美雙方透過各式會議嚴密管制，並依產製情形要求美方修正付款期程，避免在裝備未交運時過早付款，確保權益。