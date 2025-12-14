第2批M1A2T進駐坑子口 12月底展開120公厘戰車砲射擊

（中央社記者游凱翔台北14日電）第2批M1A2T戰車已在今年7月抵台，軍方人士今天指出，目前已啟動換裝訓練並於近日正式進駐坑子口訓場，將依循首批模式，於明天起展開換訓課目中「結合火砲與觀瞄系統驗收」，並自12月底起執行多次的120公厘戰車砲實彈射擊（含夜射）、機槍射擊等，規劃明年1月底結訓。

陸軍目前有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車，並執行射砲控等系統升級使其具備「獵殲模式」（Hunter-Killer）外，陸軍也編列新台幣405億2415萬元，於民國108年至116年持續預算，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車駐防六軍團，衛戍北部地區。

廣告 廣告

第1批38輛、第2批42輛的M1A2T戰車，已分別在去年12月、今年7月運抵台北港，第3批28輛預計明年1月抵台。針對第1批M1A2T戰車，在完成點交及驗收作業後，今年2月初啟動換裝訓練，並在7月10日於新竹新豐坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，一共出動4輛車、射擊19發，全數命中目標，10月底於駐防新竹湖口的陸軍裝甲584旅正式成軍。

針對第2批，軍方人士指出，目前正執行換裝訓練中，並依循首批模式於上週機動移防至坑子口訓場，明天起展開換訓課目中「結合火砲與觀瞄系統驗收」實彈射擊訓練，相關課目包括空操演練、120公厘戰車砲射擊（含夜射）、車裝機槍戰鬥射擊。

軍方人士指出，其中120公厘戰車砲射擊課目，預料比照首批模式執行靜（車）對靜（靶）、靜對動、動對動方式射擊「翼穩脫殼穿甲訓練彈」。待訓練完畢後，預計明年1月底結訓，並擇期進行成軍典禮，正式加入戰備序列；至於明年初運抵台灣的第3批戰車，也將比照這個模式辦理。

M1A2T的獵殲系統為戰力關鍵，相較舊型戰車的車長、射手觀瞄系統被綁在一起，需完成一次搜索、瞄準、戰鬥後，才能進行後續目標搜索，獵殲系統可賦予射手目標並進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率；另外，中科院人員也提到，升級後的M60A3亦具備相同功能。（編輯：林淑媛）1141214