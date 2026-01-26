第2起！稱美37歲護理師持槍反抗 ICE探員擊斃畫面曝光再引爆輿論

美國移民暨海關執法局ICE幹員24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，射殺一名37歲男子普雷蒂（Alex Pretti），理由是普雷蒂暴力反抗，而且身上攜帶槍枝，但新曝光的畫面顯示，普雷蒂沒有拔槍也沒反抗，輿論一片譁然，政界跟好萊塢名人紛紛譴責執法暴力，美國持槍者協會也對當局把合法持槍跟「具傷害意圖」做連結，表達擔憂。

ICE探員從護理師腰間「抽走手槍」 畫面曝光他「僅拿手機」

美國明尼蘇達州一個月內一連發生兩起ICE幹員擊斃示威者事件！繼8日爆出射殺一名女子後，明尼亞波利斯市24日又發生ICE幹員槍殺一名男護理師，最新畫面曝光，普雷蒂被壓制在地，一名探員伸手從普雷蒂的腰間抽走手槍，拿著槍走出人群，不久後就傳出槍響。

廣告 廣告

國土安全部宣稱探員遭到「暴力反抗」，為了自保才開槍，但現場畫面顯示普雷蒂手上只有手機，雖然嘗試保護另一名示威者，但並沒有反抗，跟當局說法天差地別，輿論炸鍋。

明州檢察長艾里森表示，以前不曾需要這麼做、從來沒有，昨晚申請臨時限制令，要求法院立即保存證據。

明州州長華茲直言，由聯邦政府主導的調查毫無可信度，已經向法院提出申請，確保聯邦政府不得阻撓州政府調查槍擊，國土安全部強硬反擊。

邊境巡邏隊特派指揮官博維諾指出，政客用蓋世太保、綁架等激烈詞彙形容執法部門，這是一種選擇，而這種選擇會帶來後果。

ICE開槍釀死！歐巴馬：美國價值遭受攻擊 娜塔莉波曼激動落淚

中央地方劍拔弩張，民眾怒火中燒再度上街怒吼，前總統歐巴馬警告，美國價值正遭受攻擊；美國女星兼導演懷爾德出席日舞影展，別上「ICE OUT」徽章；奧斯卡影后娜塔莉波曼也表示，ICE行徑令人憤怒、一度激動落淚。

另外普雷蒂合法持有槍枝也引發關注，傳統上傾向支持總統川普的美國持槍者協會發布聲明，對執法人員把「合法持槍」跟「具傷人意圖」畫上等號，表達憂慮。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

美退出WHO原因曝！CDC主任因1事批世衛「假裝台灣不存在」

國際金價突破5000美元 傳全球央行狂買黃金？楊金龍回應了

伊朗鎮壓美派航母 中東對峙情勢緊繃