第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會盛大舉行 逾1500信眾齊聚南州中山王府

【互傳媒／記者 范家豪／南州 報導】 南州中山王府今（22）日上午舉辦「第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會」，今年共有35個友宮與超過1,500位信眾參與，是近年規模最大的宗教交流活動之一。現場活動豐富，包括新舊會長交接、醫療義診、講座分享與一百五十桌宴席，地方仕紳及宗教界貴賓齊聚，氣氛隆重。

▲宗教委員會主委余政憲到場參拜。（圖／記者戴英薇）

▲第20屆全國蕭太傅廟宇聯誼會盛大登場。（圖／記者范家豪）

35友宮參與、一百五十桌宴席場面壯觀

廣告 廣告

聯誼會吸引來自南部、東部與北部等地友宮前來參拜。主委蔣永裕表示，每年固定舉辦的聯誼會不僅深化宮廟交流，也藉此加強信眾間情誼。今年報名人數突破1,500人，顯示活動深受信眾支持。

▲廟方頒贈感謝狀給右昌聯合醫院醫師黃鼎宇及團隊。（圖／記者范家豪）

醫師急救成功成焦點 義診服務更添人情味

主辦方邀請右昌聯合醫院醫師黃鼎宇帶領醫護志工提供義診服務。不料活動開始不久，就有信眾因身體不適暈倒，醫師立即上前急救，使患者迅速恢復，避免意外發生，成為活動另一項暖心亮點。

▲建宏民俗調理中心的整療團隊。（圖／記者范家豪）

現場也有建宏民俗調理中心的整療與中醫服務，許多信眾在排隊參加時直呼「很貼心、很佛心」。

▲黃明朝以「快樂的志工」為主題進行分享。（圖／記者范家豪）

名人講座療癒登場 志工精神受激勵

黃明朝以「快樂的志工」為主題進行分享，他以輕鬆方式談公益經驗，讓聽眾笑聲不斷。多位志工表示，講座讓他們感到被鼓舞，也更有動力持續投入服務。

中山王府：秉持厚德宗旨推動公益

蔣永裕指出，中山王府始終以「天地無私、厚德載物」為核心精神，感謝台灣神奇團隊與各地友宮長年支持。他說，未來將舉辦更多公益、文化、教育性活動，讓信仰不僅是心靈寄託，更能成為推動社區向善的力量。