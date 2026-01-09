第20屆資安技能金盾獎 培育下一代資安人才

記者吳典叡／臺北報導

為培育我國實戰型資安人才，由數位發展部主辦的第20屆「資安技能金盾獎」決賽今（9）日圓滿完成。數發部指出，不僅參賽熱度創歷年新高，甚至限時破解任務使得各隊激烈搶分，未來仍將協同推動臺灣資安教育發展，使金盾賽事成為臺灣資安人才養成重要推手，持續建立資安人才生態系。

由數發部資通安全署主辦的第20屆「資安技能金盾獎」決賽，今日在臺北文創大樓盛大舉辦，由來自全臺各地的46支頂尖隊伍共同角逐，此次決賽透過搶旗攻防賽（CTF）模式，以「解謎」與情境實作題型設計，參賽隊伍需於有限時間內儘速破解任務，以獲取高分。

決賽最終分別由國立陽明交通大學「BambooB33F」、桃園市立武陵高級中學及臺北市數位實驗高級中等學校聯隊「從缺」，分別奪下大專校院組、國高中組冠軍，並由數發部長林宜敬等人頒發獎項。

為慶祝金盾獎邁入20週年，現場同時辦理回顧特展，其中，圖文展區以大事記方式，展出金盾獎重要里程碑，並讓歷屆參賽者共同投稿分享心路歷程；資安闖關體驗活動則透過立體拼圖、眼疾手快抓棍、IG限動打卡等互動活動，增進與會人員交流熱度。

數發部資通安全署表示，因應政府與企業數位轉型的AI新時代，針對資安人才的需求將持續成長，金盾獎透過競賽機制的趣味化引導方式，有效吸引年輕學子深入了解資安專業技術領域，並增強寶貴的攻防實戰經驗。

數發部資通安全署強調，將持續推動資安相關大型賽事，協同各部會共同推動下一代資安人才培育，建立完善的資安學習環境，讓更多學生成為守護臺灣資安的關鍵力量。

數位發展部長林宜敬頒發大專校院組的前3名獲獎隊伍。（數發部提供）

中央部會與資安領域領導者齊聚一堂，期盼藉金盾獎持續培育下一代資安人才，打造臺灣最強資安防線。（數發部提供）

第20屆「資安技能金盾獎」決賽中，學生認真參與解謎任務。（數發部提供）