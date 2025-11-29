第20屆GRAM breakpoint open網球公開賽創415名參賽紀錄 117座獎盃亮相、年終球王球后揭曉！

記者/李明真報導

第20屆GRAM breakpoint open網球公開賽於11月22、23日在內湖彩虹網球場盛大舉行。本屆共有415位選手報名參賽，創下近六年以來的全新高峰；同時也因滿籤而有43位選手無緣上場，再次證明本賽事在台灣網球界的高人氣與高度競爭。

格蘭教育機構創辦人蘇起銓（左1)）、格蘭教育機構趣味測速賽得獎者張悌（中間）、breakpoint創辦人林俊佑（右1）。圖/breakpoint提供

本屆亦迎來首度冠名贊助：GRAM格蘭教育機構。作為長年支持中華隊選手、深度培育青少年國際能力的教育品牌，GRAM的加入，象徵台灣網球在語言力與世界接軌上的重要一步，也使本屆賽事更具國際視野。

UTR / NTRP雙制並行 打造台灣現代網球生態圈

第20屆GRAM breakpoint open由台灣網球協會主辦、創極運動股份有限公司（breakpoint）承辦。breakpoint長期深耕台灣網球，從教學、比賽、青少年培訓、品牌商品到訓練系統持續投入，致力打造台灣少見、並以網球愛好者需求為核心的「現代化網球生態圈」。

賽事持續採用UTR（Universal Tennis Rating）制度，讓選手能以國際級標準檢視實力，也讓更多青少年能藉透明積分挑戰世界級競爭舞台。

青少年選手於中央球場出賽中。圖/breakpoint提供

賽務升級：導入Order of Play與線上籤表

本屆導入全新賽務整合系統，包括：Order of Play（即時場地安排）、線上賽程與籤表同步更新，還有資訊整合頁面。主辦單位亦建議選手攜帶平板或手機於場邊查看賽程，顯著提升場地動線、等候效率與比賽掌握度。也歡迎有興趣的民眾點入賽程頁面：https://breakpoint.com.tw/20th-gram-breakpoint-open/，掌握最新賽事資訊。

117座「發光獎盃」成全場焦點

被譽為近六年最具設計感的UTR/NTRP奬盃，成為本屆最大亮點，即首次推出 「發光獎盃」。以圓形搭配鑽石切角呈現，夜間亮度與光軸效果引發討論，獲許多選手評價為：「近六年最美的UTR/NTRP獎盃。」本屆共頒出117座發光獎盃，成為場邊最吸睛的視覺焦點，也體現breakpoint對品牌美學與運動精神的堅持。

2025年終球王/球后獎盃及第20屆發光獎盃。圖/breakpoint提供

贊助夥伴鼎力支持 共同推動台灣網球向前

除了GRAM格蘭教育機構之外，本屆亦獲得以下夥伴支持：京美JINMEI護具，以及提供到府健身教練服務的習慣健康國際等多間夥伴贊助支持，使賽事在選手福利、賽場細節與整體體驗上全面升級。

人數創新高，也讓本屆面臨前所未有的排程壓力。賽事期間迎來冬季日照較短、夜間光照球場有限，多組別同時調度的流程壓力及級別判定問題，在裁判、工作人員與選手的共同協作下，賽事仍順利落幕。

主辦單位表示，每次成長，都伴隨全新的挑戰。感謝所有選手的包容、理解與支持，也感謝大家願意讓台灣的業餘、準職業網球，一次比一次更好。

台灣唯一NTRP/UTR年終球王、球后獎盃公布

breakpoint open是台灣唯一設置「年度積分榜」與「年終球王/球后奬盃」的 UTR/NTRP業餘巡迴賽。本屆同時頒出八位年終球王、球后。

1.2025男子單打球王

繆景皓3400分、參賽總數375人（人數統計至19屆，後續更新，下同）

2.2025女子單打球后

梁羽雯2200分、參賽總數113人

3.2025男子雙打球王

艾博帝2000分 鄒丞葦2000分、參賽總數272人

4.2025女子雙打球后

葉沁瑜150分 李祐萱150分、參賽總數52人

5.2025混合雙打球王/球后

徐定揚 林沂潔1000分、參賽總數140人

女單2.0亞軍選手程明慧出賽實況。圖/breakpoint提供

20屆里程碑 持續向世界看齊

延續breakpoint精神：Make Your Moment.

breakpoint open走過20屆，已成台灣最具代表性的UTR/NTRP巡迴賽之一。過去六年間更七度寫下台灣最大規模業餘賽事紀錄，本屆同期其它賽事參賽人數不到其一半。未來，創極運動股份有限公司將持續升級賽務系統、加強現代化賽事工具、提升選手與家長體驗、讓更多台灣選手看見自己的潛力。

如需更多賽事資訊，在LINE搜尋@breakpoint，加入官方LINE帳號，掌握最新賽事資訊。