第20年心願綻放愛心飛翔 點亮心願樹為家扶童募集333份耶誕禮

第20年心願綻放愛心飛翔，點亮心願樹，為家扶童募集333份耶誕禮。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

邁入第二十年的「心願綻放、愛心飛翔」為家扶童圓夢耶誕心願樹十七日啟動，主辦中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑，特邀請環球文教基金會董事長許淑敏、台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、虎女獅子會、台中市惠中扶輪社、台中中英扶輪社等，將為弱勢孩童募集三三三份耶誕心願禮。

心願樹掛滿家扶童想要的「耶誕禮物」，要的不是名貴包而是書包、厚外套、馬克筆、溫水瓶、摺疊小桌；十歲林小妹妹心願卡寫上「六十色馬克筆，想畫一張美麗的畫給媽媽，十二歲學童寫下「可愛的襪子(文青風格)，想要漂漂亮亮的上學跟出去玩，十一歲吳小妹妹長高了，天氣變冷想要一件黑色厚外套，還有學童想要溫水壺，天冷可以喝到溫溫的水保暖。

雲林家扶主委陳燦勳說，雖然學童們要的耶誕禮不是很貴重，但對他們來說是何等珍貴和遙不可及，今年三三三張心願卡都是孩子的夢想；有女學童想要摺疊小桌子可以和妹妹一起寫功課，也有男學童希望有件運動外套或文具等。衷心感謝許淑敏董事和社會各界團體的協助，心願耶誕禮不僅是圓孩子的夢想，更是孩童心靈上很大的支持和鼓勵。

學童心願卡「馬克筆，想畫一張美麗的畫給媽媽，60色的」、「黑色厚外套」，邀各界一起圓家扶童耶誕夢。（記者陳正芬攝）

「投資教育就是投資國家的明天」環球文教基金會董事長許淑敏說，雖然教育是寂寞的事業，不過孩子都是國家未來的主人翁。心願樹募集聖誕禮物活動，從環球科大開始萌芽茁壯，感謝社會大眾支持參與，也特別感謝台中遠道而來化身聖誕家族們好夥伴，特別捐贈扶幼款項三十多萬元，虎女獅子會特別認捐一四○份禮物，讓學童的耶誕心願能開心實現。

韋明淑說，家扶兒童生活的家庭環境中，不斷尋求突破的機會，三三三正好是命理學中的天使數字，代表有顯著的成長與改變，指引著家扶孩子們更加愛自己，每份心願禮物代表著希望，讓家扶兒童能找到突破困境的力量。

心願樹–心願綻放愛心飛翔，雲林家扶兒童耶誕禮物心願卡懸掛在心願樹上，歡迎民眾熱情響應認捐或親臨會場挑選，可洽詢虎尾非營利幼兒園六三二○三五五，心願耶誕禮物將於十二月十一日送抵雲林家扶。