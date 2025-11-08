第21屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單出爐
〔記者凌美雪／台北報導〕第21屆林榮三文學獎名次今(8)日揭曉，各項首獎分別是：短篇小說獎首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉；新詩獎首獎吳浩瑋〈一起回家〉；散文獎首獎翁佩嫆〈菊島菜菜子〉；小品文獎10名獲選不分排名。
完整獲獎名單如下：
【短篇小說獎】
首獎 劉大芸〈我不過是一個雪人〉
二獎 陳信傑〈鸚形目〉
三獎 栗 光〈女兒〉
佳作 張嘉祥〈阿媽蛞蝓〉
佳作 羅毓嘉〈走廊的燈閃過五下才滅〉
【新詩獎】
首獎 吳浩瑋〈一起回家〉
二獎 楊宥翔〈小滿〉
三獎 羅毓嘉〈耶路撒冷〉
佳作 林佳儀〈昨日的航行〉
佳作 許勝雄〈足底圖鑑〉
【散文獎】
首獎 翁佩嫆〈菊島菜菜子〉
二獎 韓 曌〈重齔〉
三獎 馬瑞霞〈A Good Death〉
佳作 田家綾〈單向通行的小規模障礙〉
佳作 洪倪 AKA 洪媽倪〈麵包超人〉
【小品文獎】
均勻〈快閃〉
林皓淳〈我那跟雞吵架的母親〉
洪逸倫〈反向的誕生〉
徐郁智〈摽有梅〉
曹 瑋〈移監〉
莊詠丞〈身體氣候〉
陳信安〈V945〉
詹 詹〈地下〉
蒯紫嫣〈偶數與錨〉
蔡玉萱〈毛巾該換了〉
MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了
正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘自由時報 ・ 6 小時前
他們站在文學史新篇章的起點 第21屆林榮三文學獎頒獎
第21屆林榮三文學獎昨日於頒獎典禮，現場揭曉名次，3位首獎得主與作品分別是短篇小說獎首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉；新詩獎首獎吳浩瑋〈一起回家〉；散文獎首獎翁佩嫆〈菊島菜菜子〉；小品文獎10名獲選，不分排名。●郭強生：你正站在文學史新篇章的起點自由時報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎三獎馬瑞霞：重新提筆，為了幫媽媽完成任務
曾經拿下多項散文、小說獎項的馬瑞霞，停筆多年，直到有感於母親半年多住院臥床的痛苦歷程，再次提筆寫文。擒獲第二十一屆林榮三文學獎散文獎三獎的〈A Good Death〉，寫出呼吸照護病房的眾生相，以及母親最終拔管的艱難抉擇。她下筆時順其自然，沒有刻意去營造什麼，只是覺得「這個過程值得記錄」。馬瑞霞說，自由時報 ・ 5 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 5 小時前
