第21屆蘭陽黃金柑品質評鑑揭曉 林茂盛代理縣長頒獎

▲第21屆蘭陽黃金柑品質評鑑冠軍蔡玉美獲林茂盛代理縣長頒獎留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】第21屆蘭陽黃金柑品質評鑑揭曉 林茂盛代理縣長頒獎第21屆蘭陽黃金柑品質評鑑競賽1月9日在宜蘭縣政府縣民大廳舉行頒獎典禮，同步辦理「2025金柑果品創意活動大募集」成果展示，展現宜蘭金柑產業在品質管理與品牌建立上的重要成果。

本屆評鑑於去年12月23日辦理，來自員山、礁溪、頭城三大產區共36位果農參賽，經專業評審嚴格評選後，由礁溪鄉農會輔導的蔡玉美榮獲「金柑王」殊榮，員山鄉農會輔導的李讚在獲得亞軍，礁溪鄉農會輔導的游宏俊獲得季軍，展現宜蘭金柑整體栽培實力，並分別由宜蘭縣代理縣長林茂盛頒贈祝賀匾。

代理縣長林茂盛表示，每逢歲末年節即是宜蘭金柑盛產季節，全縣金柑種植面積約194公頃，年產量約2,000公噸。透過品質評鑑與產地分級制度，不僅協助農友精進栽培管理，也讓消費市場能清楚辨識高品質的宜蘭金柑。今年金柑生產過程歷經多次天候挑戰，得獎果農仍能培育出兼具糖度、風味與外觀的優質果品，實屬不易，呼籲民眾多加選購在地金柑，以實際行動支持辛苦的果農。

▲代理縣長林茂盛(中)親自動手製作金柑食品。

頒獎典禮同步辦理「2025金柑果品創意活動大募集」成果展示，集結多家在地業者共同參與，包括夕漫商行、芒草Cafe、勁好麥烘焙、溫妮優格、DAYDREAM白日夢咖啡甜點餐食空間、愛工坊－心咖啡、蘭陽烏石港海景酒店，以及礁溪鄉農會、員山鄉農會與金柑策略聯盟等，推出金柑甜點、飲品與創意料理，也讓農友的辛勞成果，透過餐桌與生活被更多人認識。

宜蘭縣農會總幹事李長珊指出，縣農會持續以評鑑、策略聯盟及創意研發三軌並進，串聯農友與在地業者，讓「蘭陽黃金柑」不僅是農產品，更成為具有風味識別與市場價值的宜蘭品牌。

縣府農業處指出，本屆評鑑由農改場、學界及農政單位組成評審團，依糖度、色澤、外觀及風味等指標評分，確保結果具專業性與公信力。目前金柑正值盛產期，已於各農會、合作社及「鮮饗宜蘭農舖」等通路同步販售，歡迎民眾把握產季，選購最具宜蘭風味的季節水果。

▲第21屆蘭陽黃金柑品質評鑑獲獎前三名與各界來賓合影。

本屆前三名分別是礁溪鄉農會輔導的蔡玉美、員山鄉農會輔導的李讚在、礁溪鄉農會輔導的游宏俊。另亦選出十位優選果農，分別為員山鄉農會輔導的羅錫恆、游耀東、林溪源，礁溪鄉農會輔導的藍文賢，蘭陽金柑合作社林庭財、林俊吉，青果社宜蘭分社林明禧，青果社宜蘭分社林胡敏、林良翰，頭城鎮農會黃正雄。反映宜蘭金柑產區整體栽培水準。每一顆得獎金柑的背後，都是農民長時間與土地對話的成果。

金柑正值盛產期，民眾可洽詢礁溪鄉農會03-9882924、員山鄉農會03-9222161轉22、蘭陽金柑生產合作社0921-952510、青果社宜蘭分社03-9322302、金棗運銷合作社03-9888066，或前往宜蘭縣農會「鮮饗宜蘭農舖」（宜蘭縣宜蘭市林森路155號）選購，支持在地農友，也把最具宜蘭風味的季節水果帶回家。(照片記者林明益翻攝)